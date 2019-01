Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut sambata, 29 decembrie 2018, in localitatea Barcea din judetul Galati, protagonist fiind un tanar de 20 de ani care conducea un BMW. Cu nici 24 de ore inainte, pe DN25, tot in judetul Galati, un alt sofer a fost depistat in timp ce rula cu 174 de kilometri la ora.

- Incendiul a izbucnit sambata, la ora locala 12.00, in timpul unor lucrari de constructie, podeaua provizorie luand foc. Temperaturile extrem de mari i-au impiedicat pe salvatori sa ajunga mai devreme la cei blocati in subteran. Salvatorii au descoperit cadavrele dupa mai multe tentative de a ajunge…

- Peste 40.000 de pachete de tigari fara timbru de accizare au fost gasite de politisti in patru autoutilitare, in afara unei localitati din judetul Galati. Patru barbati din Republica Moldova au fost retinuti pentru 24 de ore, informeaza News.ro.Descoperirea a fost facuta, duminica seara, de…

- Locuitorii unui sat din sud-vestul Japoniei se confrunta cu un caz ingrozitor de crima in masa, dupa ce șase persoane, inclusiv cinci membri al aceleiași familii, au fost gasite moarte in interiorul unei ferme, scrie The Guardian.

- Un barbat si o femeie, sot si sotie, au fost gasiti morti, marti dimineata, in locuinta lor din comuna Bucov. Vecinii au fost cei care au dat alarma si au chemat Ambulanta si Politia.

- O eleva de 13 ani a fost trasa de par, doborata la pamant și lovita de doua fete, pe o strada din orașul Galați. Mai multe persoane au filmat incidentul și s-au amuzat, dar nimeni nu a intervenit.Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile, pe intuneric, intr-un cartier din orașul Galați, dupa ...

- UPDATE: Cele doua persoane decedate sunt tata și fiu. Anchetatorii sunt pe urmele mai multor persoane care ar fi avut legatura cu victimele. Doua persoane, un batran și un tanar cu handicap au fost gasite astazi, 30 octombrie, decedate in propriul apartament din Micro 15. Anchetatorii iau in calcul…

