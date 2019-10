Stiri pe aceeasi tema

- Un student a murit in camera sa din campusul universitații la care studia din Noua Zeelanda. Cadavrul acestuia a fost descoperit la doua luni dupa deces, relateaza New Zeeland Herald. Tanarul, a carui identitate nu a fost facuta publica, era student la Universitatea Canterburry, din orașul Christchurch.…

- Incidentul a avut loc luni, 16 septembrie, in jurul orei 11:55, pe o strada din Gorj. Tanarul de 22 de ani a oprit mașina și a coborat, moment in care un glonț l-a nimerit in cap. „Eram in zona bisericii din Macesu, Targu Carbunesti, sa masuram ceva si dintr-odata m-am trezit cu el in cap.…

- Un tanar de 22 de ani a fost impușcat in cap de la o distanța de circa 2 kilometri de catre un jandarm care se afla in poligonul instituției. Lucratori din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti au fost...

- Alerta in județul Timiș. Doi tineri, de 19 și 21 de ani, au evadat, aseara, de la Centrul de Reeducare din Buziaș, fiind cautați de zeci de polițiști și jandarmi. Potrivit unui comunicat al Centrului de Reeducare Buziaș, este vorba de Soare Claudiu Florin, in varsta de 19 ani, care avea de ispașit o…

- Aglomeratie mare, duminica la pranz, pe tronsonul din Durmul National 1 care tranziteaza Valea Prahovei. Politia a anuntat ca sunt coloane, in unele cazuri de peste 8 kilometri lungime, pe ambele sensuri ale DN 1. Vestea buna este ca vorbim despre coloane in miscare, vestea proasta e ca autoritatile…

- Un incident armat a avut loc in orasul Magdeburg din estul Germaniei, marti, incident in urma caruia cel putin doua persoane au fost ranite si alte cateva zeci au fost arestate de politie, sosita la scurt timp la fata locului, informeaza dpa, titrat de Agerpres. Peste 25 de oameni au fost arestati dupa…

- O femeie și iubita sa au fost acuzate de omor prin imprudența și arestate, dupa ce cadavrul copilului uneia dintre ele a fost gasit mort intr-un tomberon in Statele Unite. Polițiștii l-au cautat pe Malachi...

- Trupul fetitei in varsta de 8 ani care s-ar fi inecat, sambata seara, in raul Moldova, a fost gasit, marti, de pompierii ISU Neamt, la circa 12 kilometri de locul disparitiei, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, sublocotenentul Irina Popa. Potrivit sursei citate, trupul copilei era agatat…