Stiri pe aceeasi tema

- Impostorul italian Matteo Politi, care isi spunea Matthew Mode, a declarat ca avocata sa i-ar fi spus ca are toate actele in regula pentru a practica medicina in Romania. Barbatul a operat timp de mai multe luni, la mai multe clinici din Capitala, dandu-se drept chirurg estetician, desi are doar opt…

- Un italian fara studii de specialitate, șarlatan dovedit in Italia, a reușit sa devina medic estetician la cinci clinci din București. Matthew Mode (Matteo Politi - numele real) fuee condamnat in Italia la un an si jumatate cu suspendare, pentru o infracțiune asemanatoare.Barbatul a fost descoperit…

- La doar cateva ore dua ce s-a aflat ca un barbat, venit in Romania sub un nume fals, a profesat drept medic la un spital din Bucuresti desi are doar 8 clase, Ministrul Sanatatii a facut primele declaratii.

- Libertatea.ro publica astazi o poveste ireala. Un italian cu 8 clase, condamnat și in țara natala pentru cateva fraude, a reușit sa convinga o clinica din Romania de faptul ca el este medic. Acesta a operat cațiva pacienți, iar din fericire, niciunul nu a fost ranit. Asistentele din spital și-au dat…

- Margherita de la Clejani i-a dat sah mat lui Codin Maticiuc! Dupa scandalul de proportii care a avut loc zilele trecute intre craiul de Dorobanti si Viorica de la Clejani, cand acesta s-a luat de operatiile estetice ale brunetei, a venit si replica ei. Si nu l-a lasat deloc indiferent.

- Codin Maticiuc și Viorica de la Clejani s-au atacat reciproc pe conturile de socializare, dupa ce Codin s-a luat de operațiile estetice ale Margheritei. Acesta a ținut sa precizeze ca artista este transformata total și ca s-a urațit in ultima perioada. „Margherita asta a fost foarte urata, apoi s-a…