- Ucigasii lui Jamal Khashoggi ar fi putut scoate din Turcia, in bagaje, cadavrul dezmembrat al jurnalistului saudit, a declarat ministrul turc al apararii Hulusi Akar, citat duminica de postul de televiziune CNN Turk, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Khashoggi, colaborator al cotidianului…

- Ofiteri ai serviciilor de informatii canadiene au ascultat inregistrarile turce in legatura cu ceea ce s-a intamplat cu jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau, adaugand ca discuta cu aliatii ce masuri urmeaza sa fie luate, relateaza Reuters preluata…

- Analiza unor prelevari efectuate in sistemul de canalizare al resedintei consulului saudit din Istanbul a permis detectarea unor urme de acid, scrie cotidianul proguvernamental, fara sa citeze surse, scrie agerpres.ro. Citeste si Arabia Saudita a trimis agenti pentru a sterge probele in uciderea…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat ca Arabia Saudita poarta responsabilitatea de a afla ce s-a intamplat cu trupul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in interiorul consulatului saudit din Istanbul pe 2 octombrie, relateaza marti Reuters. Potrivit agentiei de…

- "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti sa intre in Marea Britanie", a declarat in parlament premierul britanic Theresa May. "Daca respectivii dispun de vize, aceste vize vor fi revocate de azi", a adaugat Theresa May, precizand ca urmeaza sa discute in cursul…

- Guvernul saudit a anuntat marti ca toate persoanele implicate in moartea jurnalistului Jamal Khashoggi la consulatul Arabiei Saudite la Istanbul vor trebui sa dea socoteala, 'indiferent cine sunt ele', transmite AFP.''Au fost luate masuri de catre regat pentru a descoperi adevarul si a pedepsi…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a anuntat joi ca nu va fi prezent la conferinta privind investitiile in Arabia Saudita, pe fondul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Le Maire a afirmat ca autoritatile saudite…