Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi sanctiuni financiare impotriva a 17 oficiali sauditi implicati in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, intre care si apropiati ai printului mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza AFP. Printre persoanele vizate de aceste masuri se numara si membri ai…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters.

- Autoritatile saudite s-au angajat sa efectueze o 'ancheta completa si aprofundata', a asigurat Pompeo, in finalul unei intrevederi tete-a-tete cu presedintele Donald Trump in Biroul Oval, la intoarcerea sa dintr-o vizita la Riad, unde s-a intalnit cu regele si cu printul mostenitor. 'I-am…

- Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Presiunea…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) trebuie ''sa ceara raspunsuri'' din partea Arabiei Saudite in legatura cu disparitia si presupusa asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a afirmat duminica intr-un editorial The Washington Post, citat de AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist critic la…

- Un jurnalist saudit critic la adresa puterii de la Riad a disparut dupa ce a mers marti la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, informeaza miercuri Washington Post, relateaza AFP. Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a…