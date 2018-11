Se lanseaza „Mamma Mia! Here We Go Again”, editia Sing-A-Long

„MAMMA MIA! Here We Go Again” ia din nou cu asalt lumea, de data aceasta in varianta Sing-a-Long. Coloana sonora a filmului-fenomen, „MAMMA MIA! Here We Go Again”, a fost lansata in aceasta vara. Cel mai asteptat soundtrack al anului este produs chiar de Benny Andersson… [citeste mai departe]