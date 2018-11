Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a inceput joi in Emiratele Arabe Unite (EAU) un turneu in strainatate, primul de la cazul cu rezonanta mondiala al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul tarii sale de la Istanbul, pe 2 octombrie, transmite AFP. Printul…

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…

- Pe fondul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, mai multi membri ai familiei de guvernamant din Arabia Saudita doresc sa il impiedice pe printul mostenitor Mohammed bin Salman sa devina rege, au afirmat trei surse apropiate curtii regale saudite, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Zeci…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP.…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care parea sa piarda lupta cu bogatul regat al Arabiei Saudite, s-a trezit intr-o postura de forța dupa scandalul declanșat de asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi - un critic al Riadului - in consulatul saudit din Istanbul, noteaza editorialistul specializat…

- Dupa ce Arabia Saudita a recunoscut decesul jurnalistului Jamal Khashoggi, acum s-a aflat ca uciderea acestuia a fost organizata prin Skype, iar investigatorii turci iși indreapta atenția catre Saud al-Qahtani (FOTO), un consilier de rang inalt de la curtea regala a Riadului, care i-ar fi coordonat…

- Presa turca a publicat luni noi informații care par sa il implice direct pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman in uciderea ziaristului Jamal Khashoggi, la Istanbul, cu puțin timp inainte de dezvaluirile promise de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, scrie AFP.

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…