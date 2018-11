Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii iși fac datoria și in timpul liber. Tanar cu mandat de arestare pentru furt, prins de jandarmi Joi 22 noiembrie 2018 in jurul orei 13.00, trei subofițeri din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi ”Avram Iancu” Alba, in timp ce se aflau in afara orelor de program, au gasit și identificat…

- Politistii doljeni au depistat trei arme detinute ilegal, la domiciliul unui tanar de 19 ani, din Castranova. La data de 14 noiembrie, politisti din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Coșoveni, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante ...

- Un tanar a fost condus la poliție dupa ce asupra sa au fost gasite mai multe pliculețe. In noaptea de luni spre marți, in jurul orei 1, o patrula de siguranța publica din Cluj-Napoca a depistat in Parcul Farmec un tanar in varsta de 28 de ani, din Cluj-Napoca, care avea asupra sa mai multe …

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat un tanar, care a incercat sa scoata ilegal din tara o minora, prezentand pentru aceasta o procura notariala falsa. In data de 09.10.2018, in jurul orei 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota,…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, iar o adolescenta in varsta de 16 ani a fost grav ranita, intr-un accident de circulatie care a avut loc sambata pe un drum judetean care face legatura intre localitatile Hobita si Rau Barbat din depresiunea Hategului.

- O petrecere a burlacilor din Italia s-a transformat intr-o tragedie sangeroasa. Un tanar a fost ucis, iar 7 participanți au ajuns la spital cu rani grave dupa ce au fost injunghiați de 3 agresori. Un suspect este roman, iar un al doilea a venit din Albania.

- Vezi filmul accidentului mortal din Sighetu Marmatiei. Un TANAR de 17 ani a decedat. Imaginea cu baiatul prabusit pe asfalt a socat trecatorii.foto Ieri dimineata, la ora 07.20, pe raza municipiului Sighetu Marmatiei s-a produs un accident de circulatie, in urma caruia un pieton de 17 ani a decedat.…

- Un șofer beat a spulberat o mama și pe fiica acesteia langa Cluj. A fugit de la fața locului, insa la scurt timp a produs un alt accident. Un grav accident de circulație s-a petrecut ieri pe raza comunei Borșa, din județul Cluj, a informat actualdecluj.ro. Un barbat din localitate, beat „cui”, a lovit…