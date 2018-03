Caz infiorator la Timisoara: Educatoare suspectata ca si-a ucis fetita de 4 ani

Stiri pe aceeasi tema

- O mama și-a ucis fetița in varsta de doar patru anișori, taindu-i venele și inecand-o in cada. Crima s-a petrecut in cartierul Ronaț ... The post Crima oribila la Timișoara! Dupa ce si-a inecat fiica de 4 ani, o educatoare si-a taiat venele si a baut erbicid appeared first on Renasterea banateana .

- Cine e educatoarea din Timișoara care și-a ucis copilul de 4 ani. O femeie, care s-ar fi certat cu soțul sau la telefon, acesta fiind la serviciu, a recurs la un gest extrem și inimaginabil pentru mulți. Femeia și-a ucis fetița in varsta de doar 4 ani ! Oamenii legii sosiți la fața locului, chiar ea…

- O femeie de 38 de ani, din Timișoara, și-a ucis fetița de patru ani, apoi a sunat la 112. Polițiștii au gasit-o pe micuța in baie, inecata in cada, cu venele taiate la ambele maini. In timp ce polițiștii faceau cercetari la locul crimei, femeia a inceput sa vomite și a spus ca ar fi ...

- Marti, 13 martie a.c. in jurul orei 20.00, subofiterul aflat in serviciul de paza si protectie la Judecatoria Constanta a observat in zona adiacenta o fetita dezorientata care plangea, parand ca se ratacise. Intreband trecatorii daca il cunosc pe copil, raspunsul a fost negativ.Potrivit IJJ Constanta,…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Aceasta i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini, transmite News.ro . Odata ajunsi la adresa, o casa din cartierul Ronat, un cartier marginas al Timisoarei,…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare, care apoi a sunat la 112, iar politistii au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia, in varsta de 3...

- Un caz extrem de socant a avut loc seara trecuta la Timisoara. Politistii au fost alertati in urma unui apel la 112 despre o crima teribila, in care victima a fost o fetita de patru ani, informeaza sursadevest.ro. Principala suspecta in acest caz pare sa fie mama micutei. Aceasta i ar fi taiat venele…

- Potrivit politistilor, femeia care si-a ucis fiica a acuzat stari de rau si a inceput sa vomite, in timp ce politistii faceau cercetarea la fata locului. Aceasta le-ar fi spus oamenilor legii ca a inghitit edbicid, iar politistii au chemat un echipaj SMURD. Femeia a fost preluata de echipajul…

- O fetita in varsta de patru ani a fost omorata, marti noapte, de mama ei, la Timisoara, copilul fiind gasit de catre politisti inecat in cada si cu venele taiate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Crima socanta in urma cu putin timp. O mama si-a ucis fetita in varsta de numai patru ani, a inecat-o in cada si i-a taiat venele la ambele maini. O fetita de patru ani a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini.Potrivit politistilor care au ajuns la locul crimei, o casa din cartierul Ronat, un cartier…

- Adelina Pestrițu va avea o fetița și a ales sa faca totul public, de 8 Martie, Ziua Femeii. Aceasta a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, in care le da marea veste fanilor ei. “Intr-o zi dedicata femeilor si mai ales celor care sunt si mamici, am ales sa impartasim cu voi minunata veste…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore de 14 ani disparuta din municipiul Timișoara. Politistii timiseni au fost sesizati despre disparitia unei minore de 14 ani, din municipiul Timișoara, judetul Timis. La data de 03 martie a.c., in…

- Cartierul Sagului a fost ales ca fiind cel mai bine dotat din Timisoara din punct de vedere al transportului public. Cel putin asta a fost opinia cetatenilor participanti la un sondaj de specialitate.

- Irina Nicola, fosta componenta de la A.S.I.A, a nascut in secret, in Austria. Artista are o fetița care a primit nota 10 la naștere, are 52 de cm si 3,250 grame. Micuta se numeste Maria. Irina Nicolae este casatorita cu Marius Vizer, presedintele Federației Internaționale de Judo, iar acum cei doi…

- Abigail Jones a venit pe lume pe 6 august, in urma cu doi ani, insa micuta avea destinul crunt scris dinainte sa se nasca. O tumora inoperabila a intors toate sansele de supravietuire impotriva micutei al carui creier era grav afectat. In ciuda prognosticului medicilor, Erika si Stephen Jones, parintii…

- O fetita de doar doi ani a murit dupa ce a fost gasita plutind intr-o piscina. Micuta a fost transportata la spital si s-a luptat timp de patru zile pentru viata sa. Din nefericire, mama sa a facut tragicul anunt, fetita sa a murit.

- SCM Timișoara s-a oprit in penultimul act al Cupei Romaniei la baschet feminin. Formația pregatita de Mihai Coldea a fost depașita de gazda turneului F8, Sepsi SIC Sf. Gheorghe, scor 62-79. Alb-violetele au condus in primul sfert, dar au cedat treptat inițiativa. Banațencele invinsesera in sferturi…

- De cand a devenit tata, Traian, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", este in al noualea cer. Micuta care a venit pe lume le-a umplut sufletele de bucurie parintilor care sunt topiti dupa ea.

- Petronela, fata de opt ani din Bohotin bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat tratamentul, s-a stins din viața.Micuța a fost condusa pe ultimul drum de cațiva oameni care o cunoșteau și care au fost devastați de povestea ei.Prin frig și zapada, oamenii au condus-o pe fetița cu capul in pamant.…

- Petronela a parasit aceasta lume, la doar 9 ani. Era bolnava de cancer și a trebuit ca instanța sa decida in locul parinților ca acest copil are nevoie de tratament. Micuța a fost adusa la Timișoara la finele anului trecut, insa medicii nu au putut decat sa constate starea grava in care se afla.

- Petronela, fetița de 9 ani din Iași, avea o tumoare de gradul IV. Cancerul i-a fost descoperit inca de la varsta de doi ani. Parinții fetiței au fost obligați de instanța sa accepte tratamentul pentru cancer. Din pacate, micuța a murit, zilele trecute. Petronela a fost internata și la Timișoara,…

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- O femeie din Suceava este cercetata dupa ce a fetita ei a cazut in apa clocotita, dar a refuzat sa o duca la spital deși copila avea arsuri pe 25% din suprafața corporala. Micuța a fost salvata din oala clocotita de frații ei mai mari.

- O fetita de 11 ani a nascut intr-un spital din Spania. Conducerea spitalului a alertat politia, pentru a investiga cazul, conform legislatiei. Micuta, care are cetatenie boliviana, a fost adusa la spital de parinti. Fetita se plangea de dureri de stomac.

- Isabela, fiica Oanei Roman si a lui Marius Elisei, s-a transformat intr-o fetita superba. Micuta are 4 anisori si isi face parintii foarte fericiti. Oana o trateaza pe Isa ca pe o printesa si se mandreste cu ea ori de cate ori are ocazia. Fiica lui Petre Roman a postat o imagine de colectie cu ea si…

- Tanar injunghiat in fața unui bar, in Bumbești-Jiu. Un tanar, in varsta de 24 de ani, a fost gasit in stare de inconștiența, in ultima zi a lunii ianuarie, in jurul orei 23,30, in fața unui bar din Bumbești-Jiu. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca acesta ar fi avut un conflict…

- Luminita Anghel a tratat-o ca pe o printesa pe micuta Mariuca, fetita pe care o luase, in 2009, dintr-un centru de plasament. Din pacate, traiul imbelsugat avea sa se sfarseasca, pentru bietul copil, in 2014, atunci cand mama biologica a micuței, dupa un scandal uriaș, a smuls-o din brațele iubitoare…

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier intre un microbuz si o autoutilitara, produs pe DN6, care leaga Timisoara de Lugoj.Potrivit reprezentantilor ISU Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si o autoutilitara,…

- Se angajeaza strungar CNC la societatea cu activitatea principala:prelucrari mecanice prin aschiere.Se trimit CV-urile pe:office@timromdac.ro Informatii:str.Industriei nr.7,Timisoara , tel. 0256/291357; 072112595 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Caz șocant in Peru, unde o fetița de doar noua ani a devenit mama. Micuța a fost violata de tatal ei, iar sarcina a fost descoperita mult prea tarziu pentru a avorta, noteaza Daily Mail. Fetița in varsta de noua ani a fost abuzata mai bine de un an de tatal ei. Ea a ramas insarcinata, dupa ce a fost…

- Fetița fostului prezentator de televiziune Madalin Ionescu și a jurnalistei Cristina Șișcanu a implinit 9 luni. Micuța a fost inregistrata in timp ce spunea cuvantul „mama”. In aprilie 2017, Madalin Ionescu și soția sa, Cristina Șișcanu, deveneau parinții unei fetițe . Micuța, care a primit numele Petra,…

- Keo a asistat la nașterea fetiței sale, dupa cum a dezvaluit la o emisiune de televiziune. Keo are o relație de foarte mulți ani cu Misty . Cei doi au devenit parinți pentru prima oara in ultimele zile ale anului trecut, cand Misty a adus pe lume o fetița care a primit numele Arya . La emisiunea „Agentia…

- Sinuciderea acestei fetițe de 14 ani din Australia face înconjurul lumii. Micuta a luat aceasta decizie dupa ce a fost hartuita în mediul online. Amy Everett, Dolly cum i se spunea, era imaginea firmei de palarii Akubra.

- Variantele de lucru ale celor care ancheteaza plangerea penala depusa de Carmen Dan in urma depistarii unui dispozitiv de inregistrare in locuinta sa se restrang pe zi ce trece, in acest moment fiind luata in calcul mai mult decat oricand latura romantica a acestei dezvaluiri, informeaza national.ro,…

- Prima fetița nascuta in 2018, in capitala Italiei, are parinți moldoveni. Conaționala noastra a adus pe lume o micuța pe nume Bianca. Copilul celor doi moldoveni a venit pe lume la spitalul Sant’Eugenia, din Roma. Micuța a cintarit la naștere 3,300 kg. {{262927}}A doua zi, primarul capitalei, Virginia…

- Parintii refuza in continuare tratamentul pentru fetita din Iasi bolnava de cancer. Copilul ar fi trebuit sa inceapa astazi chimioterapia la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria. Asta dupa ce medicii de la Timișoara au constatat ca tumorile sunt inoperabile. Conducerea spitalului spune insa ca parinții…

- Managerul Spitalului de copii "Sfanta Maria" din Iasi, medicul Radu Terinte, a declarat pentru News.ro ca miercuri fetita era asteptata la spital, insa parintii nu au adus-o. "Este un caz dramatic, iar atitudinea parintilor este greu de inteles. Au fost la Timisoara, la spital, de acolo au…

- Gabi Cristea, Tavi CLonda și micuța Victoria poarta cu toții accesorii de Craciun in aceasta poza superba, scrie click.ro. Este modul de a sarbatori, pe langa miracolul Craciunului, minunea care a aparut in sfarșit in viața lor, dupa ani lungi de așteptare. Citeste si Gabriela Cristea a fugit…

- Andreea Balan a petrecut Craciunul alaturi de soțul ei, George Burcea, și de fetița lor, Ella Maya. Micuta a avut parte de o mare surpriza, pentru ca l-a intalnit pe Mos Craciun, pentru prima data. Pe contul personal de socializare, artista a postat si doua fotografii. Una cu fetita de anul trecut si…

- Andreea Balan si sotul ei, George Burcea, petrec cel de-al doilea Craciun alaturi de fiica lor, Ella Maya. Micuta a avut parte de o mare surpriza, pentru ca l-a intalnit pe Mos Craciun, pentru prima data. A

- Cristian Serban, cunoscut drept ”Piticul Colorado”, a murit fulgerator in urma cu un an, lasand in urma lui o fetita de numai sase luni si o sotie indurerata. Timpul a trecut, iar micuta a crescut si s-a transformat intr-o frumusete de copil.

- Cazul fetiței bolnave de cancer a ajuns in atenția publicului dupa ce parinții au refuzat sa o trateze. Acum, medicii au decis ca boala a avansat prea mult și nu mai pot sa intervina. Fetița de 8 ani a fost transferata pe 12 decembrie la Spitalul de Copii din Timisoara, dupa ce instanta a decis sa…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…

- Sezonul rece a venit cu neplaceri Mirela Boureanu Vaida. Vedeta TV trece prin niste momente delicate, de cand fetita ei, Carla, este bolnavioara. Fetita ei a ajuns de urgenta in spital pe perfuzii. Miercuri dimineata, Carla, fetita prezentatoarei TV, a ajuns pe mainile medicilor. Micuta este bolnavioara,…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…

- “In decembrie 1989 nu a existat vid de putere” – este concluzia la care s-a ajuns in ancheta privind Revolutia. La o zi de cand la Timisoara au fost comemorati eroii care, cu 28 de ani in urma, au pierit in timpul evenimentelor din decembrie ’89, reprezentantii Parchetului General au facut publice noi…

- Familia sublocotenentului Florin Cioanca este greu incercata. Barbatul a murit, iar fiica sa e in spital. La o zi de cand s-a produs accidentul dramatic din localitatea brasoveana Harman, in urma caruia patru vieti au fost curmate, jandarmii fac apel la oameni sa doneze sange pentru fetita colegului…

- Caz incredibil în Marea Britanie! O fetița din Marea Britanie, nou-nascuta, s-a nascut cu inima în afara corpului. Medicii nu îi dadeau prea mari șanse de supraviețuire, cu toate ca au încercat sa faca tot posibilul pentru a o ajuta sa supraviețuiasca. Și, printr-o adevarata…