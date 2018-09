Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Cristea, fostul sef al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea, va fi repus in functie, in urma unei decizii pronuntate, marti, de Curtea de Apel Galati. "Admite cererea de suspendare formulata de reclamantul Cristea Dorin si in consecinta: Constata suspendata de drept executarea Ordinului…

- Educatoarea din localitatea Vrincioaia, surprinsa in anul 2016 in timp ce batea copiii de la clasa, nu mai poate exercita profesia de educator, dar nu va fi trasa la raspundere penala pentru faptele sale, potrivit solutiei Curtii de Apel Galati. Sentinta data in apel este definitiva si mentine decizia…

- Miercuri, 5 septembrie 2018, in dosarul cunoscut opiniei publice ca „dosarul de extradare al lui Guccifer” Curtea de Apel Alba Iulia a admis propunerea formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si a dispus arestarea provizorie in vederea extradarii a persoanei extradabile L.M.H. (alias …

- La Ministerul Justitiei au fost inregistrate pana in prezent 11 candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, a confirmat mininistrul Tudorel Toader pentru STIRIPESURSE.RO. La DNA exista deocamdata doar doua candidaturi - Paula Tanase, procuror al Parchetului de pe langa Curtea…

- La Ministerul Justitiei au fost inregistrate pana in prezent 11 candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, cu sase mai multe decat in urma cu doua zile, a confirmat mininistrul Tudorel Toader pentru STIRIPESURSE.RO.La DNA exista deocamdata doar doua candidaturi…

- Pana la momentul de fata se stie ca sunt doi aspiranti inscrisi in cea de-a doua procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. La doua zile de cand s-a aflat ca procurorul Paula Tanase, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati, aspira la postul ramas…

- La Ministerul Justitiei au fost inregistrate pana in prezent cinci candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, cea de-a cincea candidatura fiind depusa azi, a confirmat mininistrul Tudorel Toader pentru STIRIPESURSE.RO.In schimb, la DNA nu s-a mai inregistrat nicio…

- CSU Craiova a cerut in instanța, printre altele, recunoașterea faptului ca deține intregul palmares al clubului alb-albastru, din 1948 pana in prezent. Dupa mai multe pronunțari ale instanțelor, Curtea de Apel Timișoara a decis definitiv și irevocabil ca "nu exista nicio dovada ca reclamanta a fost…