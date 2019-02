Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 27 ianuarie 2019, in jurul orei 19,40, politistii rutieri din Alba Iulia au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs pe strada Principala din localitatea Ciugud. Un minor, in varsta de 15 ani, din Ciugud, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, a fost acrosat cu oglinda, de…

- Polițiștii din Dambovița cauta, joi seara, un șofer care a accidentat grav un barbat de 56 de ani, in localitatea Moțaieni, apoi a plecat de la locul impactului. Primele informații arata ca victima tocmai cobora dintr-o mașina staționata, potrivit mediafax.Citește și: Articulații sanatoase,…

- Politistii din Buzau au urmarit in trafic un sofer care nu a oprit la semnalul rutier, a lovit o autospeciala a Politiei, iar pentru oprirea autoturismului, oamenii legii au facut uz de arma. Soferul nu avea permis si era baut, au stabilit politistii.

- Politistii din cadrul IPJ Buzau au emis de la inceputul acestui an opt ordine de restrictie pentru tot atatea persoane, sapte barbati si o femeie, care si-au agresat partenerii de viata sau membri ai familiei, intr-unul dintre cazuri impunandu-se deschiderea unui dosar penal, relateaza Agerpres.Potrivit…

- Zilele trecute, politisti si un procuror din Galati, cu sprijinul colegilor din IPJ Buzau, au surprins in flagrant delict patru persoane banuite de savarsirea infractiunii de furt calificat.

- Potrivit Politiei Galati, patru persoane - doi barbati de 35 si 44 de ani, un adolescent de 17 ani si o femeie de 38 de ani - toate din orasul Galati, au fost prinse in flagrant la Buzau. Cei patru ar fi patruns, prin fortarea si escaladarea geamului termopan, in doua apartamente din municipiul Buzau,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție Rurala Florești au reținut un barbat pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, furt calificat și talharie calificata. In seara zilei de 11 noiembrie, cel in cauza – un barbat, de 33 de ani, din Florești,…