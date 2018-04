Stiri pe aceeasi tema

- La Atena, ceata portocalie a dat o nuanta deosebita monumentelor de pe Acropole. Numerosi localnici au urcat pe o alta colina a orasului pentru a admira spectacolul. Autoritatile au sfatuit...

- Pare de necrezut, insa sa mori este un act "ilegal" in sase orase din aceasta lume. Autoritatile din localitatile cu pricina au decretat ca moartea sau inlesnirea ei trebuie sanctionate cu amenzi si cu...

- O fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida dupa ce a lasat un bilet de adio. Femeia a vrut sa iși puna capat zilelor band detartant si apoi taindu-și venele. Politistii din Arges au deschis o ancheta dupa ce o fosta judecatoare din localitatea Stefanesti a incercat sa se sinucida. Femeia…

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei...

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- Cei doi copii rapiti de tatal lor au fost gasiti in Bucuresti, langa ambasada Greciei. Barbatul a fost identificat de jandarmul aflat in postul de paza al ambasadei si fost dus de urgenta la audieri. Potrivit jandarmeriei, barbatul a cooperat cu autoritatile. Au fost 24 de ore de groaza pentru mama…

- O femeie din Republica Moldova a luat un taxi și, la un moment dat, cand șoferul s-a oprit puțin la un magazin, aceasta s-a urcat la volan și a fugit. Politistii au stopat fortat automobilul de model „...

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo și urmeaza sa semneze zilele viitoare. Fundașul ar fi a doua repatriere importanta a dinamoviștilor, dupa Torje. Bomba in Ștefan cel Mare! Razvan Raț imbraca de trei zile tricoul alb-roșu și este sub comanda antrenorului Florin Bratu, așa cum GSP.ro a anunțat inca…

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Maye a aparut pe ambalajul unui brand de cereale, intr-un videoclip al lui Beyonce si intr-o campanie pentru Virgin America. Chipul ei neobisnuit e preferat de multi producatori de clipuri publicitare. Si nu e doar un chip deosebit.

- Maye a aparut pe ambalajul unui brand de cereale, intr-un videoclip al lui Beyonce și intr-o campanie pentru Virgin America. Chipul ei neobișnuit e preferat de mulți producatori de clipuri publicitare. Și nu e doar un chip deosebit. Ci o femeie cu totul și cu totul aparte, care a crescut trei copii…

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- Un copil de șapte ani, accidentat de un șofer beat, a decedat în drum spre spital. S-a întâmplat sub privirile mamei copilului, pe un drum din satul Corjeuți, raionul Briceni, duminica seara. La venirea medicilor, copilul era conștient, dar s-a stins în…

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…

- Rusoaica Daria Kasatkina (20 de ani, 24 WTA) a fost protagonista unei reveniri senzaționale in prima semifinala a turneului WTA Premier de la Dubai, invingand-o pe Garbine Muguruza dupa un meci foarte disputat, scor 3-6, 7-6 (11), 6-1. ...

- Mama din Prahova care a facut un apel disperat sa-si gaseasca fiul disparut cu cinci zile in urma a primit, in sfarsit, vesti despre baiat. Copilul este. acolo unde se temea femeia ca va ajunge. In Spania, cu tatal lui care l-a rapit spunand ca pleaca la cumparaturi cu el.

- Aproape 450 de migranti au fost salvati luni de Garda de Coasta libiana in doua operatiuni distincte in largul coastelor de vest ale Libiei, a anuntat marti Marina libiana, relateaza agerpres.ro.

- La Cartagena, Columbia o cațea corcitura, a careia caței au fost uciși, a adoptat un pui de capucin. Localnicii au decis ca mongrelul ar putea avea grija de maimuța. Acum, potrivit The Sun, cuplul a devenit aproape inseparabil: cațeaua a crescut maimuța și ii permite sa mearga pe ea calare. Opiniile…

- Ca-n filme! O femeie de 26 de ani din India a șocat pe toata lumea cu povestea ei. Krishna Sen a fost arestata dupa ce s-a prefacut a fi barbat și s-a casatorit pentru a obține zestre. Femeia merita un premiu pentru actorie! Pentru a pastra aparențele, Sen fuma și bea extrem de mult, vorbea cu o […]…

- Tocmai ai deschis o sticla de vin, insa ți se pare ca bautura nu miroase așa frumos cum ar trebui? Iata cum o poți "salva", scrie realitatea.net.Unele modalitați de producere a vinului nu lasa ca bautura sa intre in contact cu oxigenul in timpul fermentației.

- De aproape patru luni, o mama din Șoldanești nu poata sa-și stranga in brațe fetița, de doar trei ani, pentru ca tatal a luat-o conform graficului de intrevederi, dar nu a mai adus-o inapoi. Cazul a fost scos la iveala de vlogul UN SHOW DE DOI GALBENI și provocat mai multe reacții in randul opiniei…

- Un iesean este de duminica mai bogat cu cateva milioane de euro. Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 9,325 milioane de lei, respectiv doua milioane de euro, a fost castigat in urma extragerii de duminica de un jucator din Iasi. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-042 din Iasi si a fost…

- Autoritațile din statul mexican Veracruz au acuzat joia aceasta doi foști comandanți ai poliției statale cat și alți polițiști de rang inalt de faptul ca au constituit și organizat un grup infracțional care a rapit și probabil a ucis cel puțin 15 persoane.

- Autoritatile din Mexic au anuntat ca au salvat un pui de tigru sedat care fusese plasat intr-un container de plastic si expediat prin posta rapida, relateaza joi agentia de stiri UPI. Procurorul...

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Fotbalistul Gabriel Enache și-a botezat baiețelul. Nașa Anamaria Prodan a atras toate privirile, dupa ce a imbracat o salopeta de culoare roșie, foarte eleganta. Impresara a postat o imagine pe contul de socializare, iar fanii au felicitat-o imediat. De asemenea, Lena, soția lui Gabriel, a ales o tinuta…

- Guvernul filipinez a distrus 30 de autoturisme de lux de contrabanda, folosind buldozere pentru a strivi vehiculele confiscate, într-un avertisment transant adresat în egala masura contrabandistilor si oficialilor corupti, relateaza miercuri dpa, citata de

- Un adolescent, in varsta de 16 ani, din Iași a fost injunghiat, duminica seara, intr-un autobuz, pentru ca manca semințe.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii, ACUZATII la adresa ministrului Muncii Un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC.Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez, anunța News.ro. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul…

- Emmy AbrahamsonA a scris o carte inspirata dupa propria viata. In 2006, ea si-a intalnit sufletul pereche intr-o persoana la care nu s-ar fi gandit niciodata daca nu l-ar fi intalnit.

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in India. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autoritatile locale au precizat ca autobuzul a cazut de pe un pod aflat la 30 de metri deasupra raului Bhairav,…

- Strada Linistei din Timisoara a devenit obiectul unui experiment halucinant, efectuat de politistii locali. Acestia si-au mobilizat toate energiile in zona, desfasurand o vasta operatiune de exterminare a masinilor de pe artera, prin descinderi la interval de cateva ore. Pare neverosimil, dar in decurs…

- Senatorul PSD Florin Carciumaru nu pare sa mai creada in salvarea echipei Pandurii de la faliment. „Autoritatile locale nu vor sa mai investeasca, CEO are interdictie sa mai dea bani pentru sport, cu toate ca are profit. Raman...

- O nava ruseasca a disparut de pe radare in largul Marii Japoniei. La bordul vasului pescaresc se aflau 21 de membri ai echipajului, printre care cetațeni moldoveni, ruși și azeri. Autoritațile din regiunea Sahalin au inceput cautarile navei.

- Cei 159 de ani trecuti de la Unirea Principatelor, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, va fi marcata in acest an, intr-un mod aparte. Autoritatile judetene si locale au in vedere data de 24 ianuarie ca debut al manifestarilor legate de Anul Centenar, ce aniverseaza Marea Unire din 1 Decembrie, 1918.…

- Un tânar de 23 de ani și-a cunoscut iubita pe Tinder și s-au întâlnit timp de șapte luni înainte ca ea sa vrea sa puna punct relației. Revoltat din cauza deciziei luate de iubita lui, Joshua Stimpson a atacat-o pe aceasta în timp ce se aflau în parcarea…

- Gui a fost ridicat sambata de politisti imbracati in civil, a declarat Angela Gui pentru postul de radio public suedez, adaugand ca este ingrijorata pentru siguranta tatalui sau, care fusese eliberat din arestul politiei chineze in luna octombrie 2017.Angela Gui a precizat ca tatal sau,…

- Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane va fi marcata la Targu Jiu. Autoritatile judetene au pregatit o serie de manifestari in Piata Prefecturii, pentru a marca ziua de 24 ianuarie. Astfel, de la ora 17.00,...

- Cazul mamei si fiicei gasite moarte in casa, in Brasov, dupa doi ani de la deces ia o intorsatura neasteptata. Cu toate ca un vecin a sunat la 112, cadavrele ar fi fost descoperite de doi hoti, informeaza romaniatv.net. A

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citata de Mediafax. La exercitiu au…

- Autoritatile marocane au deschis o ancheta pentru a determina originea unei cozi de dinozaur vandute la licitatie in Mexic, a declarat sambata un responsabil din cadrul Ministerului Culturii din Rabat, citat de AFP. Prezentat drept un "fragment de coada de Atlasaurus din perioada Jurasicului",…

- Un bebeluș și-a pierdut viața și alte 15 persoane, inclusiv copii, au fost grav ranite dupa ce o mașina a intrat în pietonii aflați în apropierea unei plaje din Rio de Janeiro, Brazilia. Un nou-nascut de opt luni a murit în urma accidentului. Opt dintre persoane…

- BILANT…Patru comune fara curent electric pentru cateva ore, peste 67 de scoli inchise si drumuri blocate pentru perioade scurte de timp, este bilantul primului val de ninsori si viscol care s-a abatut peste judetul Vaslui. Cu toate acestea, prima ninsoare pare sa fi prins autoritatile pregatite pentru…

- Traficul rutier a fost restrictionat, miercuri seara, pe DN 1 pentru vehiculele care depasesc 7,5 tone. In zona montana a judetului Prahova ninge abundent, iar pe carosabil este un strat de zapada framantata. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, atat pe DN 1, cat si pe DN 1A au fost…

- Ramasitele pamantesti a cel putin 32 de persoane au fost descoperite in gropi comune in statul mexican Nayarit (centru-vest), au anuntat marti autoritatile locale, scrie digi24.ro."Prima groapa comuna a fost localizata sambata.

- Un monument istoric, aproape prabusit, intra in reparatii capitale, investitia de 2,57 milioane de euro realizandu-se prin Programul Operational Regional 2014-2020. Autoritatile au anuntat ca procedura pentru reabilitarea Postei vechi se afla in faza de evaluare a ofertelor, urmand a se stabili cea…

- Trei sferturi dintre persoanele condamnate pentru infractiuni legate de terorism in SUA incepand din anul 2001 s-au nascut in strainatate, releva un raport publicat marti de Departamentul pentru Securitate Interna american (HSD), potrivit DPA. De la 11 septembrie 2001 - cand pirati ai aerului sinucigasi…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 34 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, pentru comiterea infractiunii de furt din buzunare.…

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters. Politia din Zurich a precizat ca incidentul a avut loc in momentul in care angajatul…