Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2009, cantarețul Alex Velea se casatorea cu Ana Maria Mircea, nașii celor doi fiind solista Andreea Banica și soțul acesteia, Lucian Mitrea. Alex Velea și Ana au divorțat in anul 2013. Dupa separare, atat Alex velea, cat și fosta sa soție și-au vazut de viața. Muzicianul are o relație cu Antonia,…

- Rihanna si-a dat în judecata tatal pe care îl acuza ca profita de pe urma numelui lor de familie, Fenty, transformat de cântareata într-un brand de cosmetice, si ca ar fi sustinut, în mod eronat, asocierea dintre

- O femeie din India in varsta de 65 de ani a dat nastere celui de-al doilea copil care potrivit familiei ar fi fost conceput pe cale naturala, in conditiile in care majoritatea femeilor care au trecut de 50 de ani raman insarcinate doar prin intermediul FIV, scrie Daily Mail.

- Un numar de 9 asistente si 2 medici de la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" au fost depistati cu stafilococ auriu, dupa data de 6 noiembrie, dar acestia sunt purtatori sanatosi, a afirmat vineri purtatorul de cuvant al institutiei, dr. Doru Pana.

- Reprezentantii Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu” spun ca, dintre cei 11 angajati depistati cu stafilococ auriu, „unu sau doi” sunt medici si noua asistente si ca exista protocoale privind dezinfectia, iar „in majoritatea cazurilor” acestea se respecta. Pe ...

- Situație fara precedent in localitatea buzoiana Cochirleanca, dupa ce o eleva in varsta de 4 ani nu a fost primita la o serbare dedicata zilei de 1 decembrie din simplul motiv ca nu avea costum popular. Parinții sunt de parere ca educatoarea le-a discriminat fetița și se tem ca gestul cadrului didactic…

- Fratii Shivanath si Shivram Sahu in varsta de 12 ani, din India, sunt lipiti la sold, dar invata sa supravietuiasca astfel. Merg la scoala si se ajuta unul pe celalalt atunci cand este vorba de toaleta zilnica.