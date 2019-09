Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din satul Peciste, raionul Rezina, Republica Moldova, si-a impins baiatul de patru ani la sinucidere. Aceasta a luat telefonul si a filmat momentul in care ii explica fiului ei ce trebuie sa faca pentru a-si pune capat zilelor.

- Caz terifiant in localitatea Navirneț, raionul Falești. O copila in varsta de noua ani a ars de vie, dupa ce tatal acesteia a incendiat camera in care cei doi dormeau. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 02.45, cand socrii barbatului s-au trezit din motiv ca in locuința era un miros puternic…

- Președintele comisiei parlamentare de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizarii sistemului bancar din Republica Moldova și investigarii fraudei bancare a facut publice unele informații obținute de comisie in cadrul audierilor.

- Un adolescent de 15 ani, din Marea Britanie, și-a pus capat zilelor. George Hessay și-a facut cont de o rețea sociala, iar un utilzator cu un cont anonim l-a indemnat sa se sinucida. Se pare...

- O tanara de 22 de ani, din Republica Moldova, a incercat sa iasa din tara, prezentand la vama acte pe care le-a gasit pe o plaja din Constanta. Ea este cercetata acum de politisti pentru fals privind identitatea si tentativa de trecere frauduloasa a frontierei,

- Ziarul Unirea VIDEO CUTREMURATOR: Un tanar de 22 de ani, din Deva, parasit de iubita, s-a filmat live cand a incercat sa se sinucida pe o șosea din Germania. A intrat intenționat cu mașina sub un autotren Un tanar de 22 de ani, din Deva, parasit de iubita, s-a filmat live cand a incercat sa se sinucida…

- Soferia asta, tare ne mai face probleme. Si nu doar noua, ci si lui! Paparazzi Spynews.ro l-au surprins pe Lino Golden in trafic, iar noi va aratam de ce artistul este unul dintre cei pe care viata de sofer mai mult ii incurca.

- Presedintele Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, a anuntat intr-un mesaj postat pe Facebook ca retragerea de la guvernare reprezinta o noua etapa pentru PDM, care urmeaza sa formeze o opozitie activa in timp ce se afla in exil. Liderul politic a adaugat in mesajul sau ca are…