- O tanara de 18 ani din Ploiești a fost transportata la spital, miercuri seara, ranita, dupa ce geamul din spate al autobuzului in care se afla s-a desprins, iar fata a cazut pe carosabil. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Cercetari fac și reprezentanții firmei de transport public, potrivit…

- Un angajat de la Mina Lupeni a fost dus, marți, la spital, dupa ce a cazut de la cinci metri inalțime. Starea sa este stabila, potrivit reprezentanților Poliției Hunedoara, care fac o ancheta in acest caz.Bogdan Nițu, purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, a declarat, corespndentului MEDIAFAX,…

- Un accident mortal de munca a avut loc astazi, in jurul orei 11.30 in Mamaia Nord. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, un barbat de 39 ani, care lucra la un bloc, a cazut de la etajul 5.Din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale de la ambulanta nu s…

- Trei persoane au fost ranite, sambata seara, in urma coliziunii dintre un autobuz și un autoturism, in Ploiești, din cauza neacordarii de prioritate. Victimele erau calatori in autobuz, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Prahova, accidentul s-a produs in zona centrala a municipiului…

- Un barbat din Agigea, condamnat la inchisoare pentru infractiuni la regimul rutier, a fost prins de politisti in trafic conducand fara permis.Potrivit IPJ Constanta barbatul a fost condamnat la un an de inchisoare tot pentru ca s a urcat la volan fara a avea permis de conducere. Reprezentantii IPJ Constanta…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime.…

- Un accident soldat cu ranirea unui motociclist s-a produs marti, in jurul orei 16, in Parcul Municipal din Ploiesti, chiar pe drumul principal. Se pare ca motociclistul, un tanar in varsta de 33 de ani, conducea cu viteza in momentul in care a observat relantisorul . Cand a incercat sa franeze, s-a…