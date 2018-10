Caz incredibil la o școala din județul Gorj! Parinții unor copii care invața la școala gimnaziala Bengești-Ciocadia amenința ca ii vor retrage pe copii de la clasa din cauza comportamentului cel puțin ciudat al profesoarei care preda limba romana și latina. Parinții sunt consternați și cer public verificarea capacitații didactice a profesoarei Iuliana Radulescu, consemneaza […] The post Caz incredibil la o școala din Gorj! O profesoara umbla cu un ciocan la ea și se crede Ecaterina Teodoroiu reincarnata appeared first on Cancan.ro .