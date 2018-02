Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat în vârsta de 36 de ani a fost gasit mort, vineri dimineața, într-o zona împadurita de pe raza comunei comuna Paunești, greu accesibila și fara semnal telefonic.

- Un accident cumplit a avut loc în urma cu puțin timp în localitatea constanțeana Mihail Kogalniceanu. O femeie de 65 de ani a murit, iar o alta se zbate între viața și moarte în urma evenimentului rutier. Cele doua traversau strada prin loc nepermis, moment în care au…

- Un tanar a decedat la spital dupa ce a fost victima unei duble accidentari. Initial, el s-a rasturnat cu tractorul si a fost transportat la spital. In timpul transportului insa, masina care il transporta a fost implicata intr-un alt accident, soldat cu patru victime.

- Un incident cumplit a avut loc la o spalatorie din apropiere de Moscova. Unul dintre angajați a primit un pumn care l-a ucis din partea unui client nemulțumit. Un șofer de 24 de ani s-a dus sa-și spele BMW-ul acolo, insa in loc de asta, a ajuns sa ia viața angajatului. Suparat ca angajații…

- In jurul orei 16:30, pe strada Ștefan cel Mare din Focșani, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ cu medic au intervenit pentru a acorda ingrijiri medicale unui barbat in varsta de 62 de ani, aflat in stop cardio respirator. Timp de mai bine de 40 de minute echipajul medical i-a aplicat barbatului…

- Primul accident a avut loc in comuna Jilava. Un sofer a intrat cu masina peste un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Pietonul avea haine inchise la culoare iar soferul nu a mai putut sa-l evite. In urma impactului pietonul a decedat pe loc. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Doi barbati, unul din Vartescoiu, iar celalalt din Odobesti, vor fi judecati pentru tentativa la omor calificat si distrugere, respectiv tentativa la omor si violare de domiciliu. Barbatul din Vartescoiu a incendiat casa in care dormeau mai multi copii. Cel din Odobesti a batut un localnic in prima…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- O fotografie postata de catre cei de la Drivers SM (https://www.facebook.com/officialDriversSM/) face multe like-uri pe Facebook. Motivul ? Nu este vorba despre vreun accident sau o parcare ilegala. Mașina fotografiata are placuța cu numarul de inmatriculare montata invers. „Momentul ala cand ai primit…

- Rasual Butler a murit, miercuri, in urma unui teribil accident rutier. Fostul baschetbalist din NBA a decedat pe loc, impreuna cu sotia sa, Leah LaBelle, o cunoscuta cantareata din SUA. Barbatul se afla la volanul unui Range Rover. A scapat controlul masinii, iar automobilul s-a lovit de un parapet,…

- Fostul jucator NBA Rasual Butler si sotia lui au incetat din viata in urma unui accident de masina, produs in Studio City, California. Tragedia a avut loc in zorii acestei dimineti. In imaginile surprinse in urma tragediei se poate vedea cat de puternic a fost impactul. Masina in care se aflau fostul…

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv astazi pe Ivanciu Corcioveiu, un tanar de 24 de ani, pentru ucidere din culpa si fuga de la locul accidentului. Acesta a comis in ultimele doua zile mai multe infractiuni, incercand sa fuga din tara, desi era sub control judiciar, si fiind prins conducand…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV de la postul de televiziune Antena 1, de mai mulți ani fiind gazda emisiunii “Acces Direct”, insa puțini știu ca aceasta și-a dorit, de fapt, sa faca parte din Pro TV, trustul concurent. Simona Gherghe a dezvaluit ca la inceputul carierei…

- Un barbat de 30 de ani a murit intr-un grav accident produs pe strada Petricani din Capitala. Mașina in care se afla s-a ciocnit cu un camion la volanul caruia se afla un ucrainean. Barbatul a refuzat sa discute cu echipa noastra de filmare.

- Cancan publica primele imagini cu ambasadoarea Olandei dupa megascandalul declansat de imaginile, pe care tot noi vi le-am oferit in exclusivitate, cu Stella Ronner Grubacic. Diplomata, apriga contestatara a Legilor Justitiei, suparata tare pe Statul Roman, dar si reprezentanta tarii care a oprit Romania…

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Baltati, unde doua autoturisme, un Volkswagen si un Ford, s-au izbit frontal. In urma impactului, si-a pierdut viata soferul autoturismului Volkswagen, in timp ce alti cinci oameni au fost raniti. Printre victime se afla si doi copii, unul dintre…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- Bine v-am regasit! Ne intorcem dupa o scurta vacanța de Craciun și Revelion cu bateriile pline și gata de lucru.In articolul precedent am vorbit despre raspunderea civila a unei persoane in situația savarșirii unei fapte ilicite care are drept rezultat fie vatamarea integritații corporale sau a…

- Tanarul care a provocat, vineri, accidentul din județul Buzau in care a murit nepoata sa de 11 ani, dupa ce a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere, a fost arestat preventiv. El plecase la plimbare cu mașina impreuna cu patru copii, intre care și copila care a murit. Surse…

- Un tanar a fost prins și este cercetat de polițiști dupa ce a accidentat șase persoane, dintre care una a decedat, in județul Bistrița-Nasaud, pe șoseaua spre Vatra Dornei. s-a intamplat vineri, cand un tanar de 16 ani din localitatea Tureac din județul Bistrița-Nasaud s-a urcat bine baut la volanul…

- Sase copii au fost raniti, vineri seara, in zona localitatii Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un sofer baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, apoi a fugit. Doua victime sunt in coma, scrie mediafax.ro.

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul care-l conducea era sub influenta alcoolului, potrivit NEWS.RO. Potrivit politistilor din Buzau,…

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Ies la iveala detalii halucinante despre accidentul tragic de noaptea trecuta din județul Buzau. Motivul pentru care a plecat de la locul tragediei șoferul de 27 de ani, baut și fara permis, este acela ca i-a dus acasa pe ceilalți trei copii care se aflau în mașina

- Amanunte cutremuratoare ies la iveala din ancheta declansata dupa producerea accidentului rutier de pe raza localitatii Satuc, soldat cu moartea unei fetite. Politistii au aflat ca in masina rasturnata au fost in total patru minori. Este vorba despre fratii fetei decedate, pe care soferul i-a dus imediat…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Galati, Gabriela Costin, a declarat ca accidentul a avut loc marti dupa-amiaza pe strada Otelarilor din municipiul Galati. "Din primele cercetari reise ca un sofer de 32 de ani nu a acordat prioritate la o trecere de pietoni si a lovit o femeie de…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite intr-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Tanara care si-a pierdut viata in ultima zi a anului in timp se intorcea de la cumparaturi se numeste Alina Tarita si avea 28 de ani. Femeia…

- O persoana a murit pe loc dupa ce in locuinta sa din orasul Ploiesti au avut loc scurgeri de gaze. Autoritatile au intervenit de urgenta si au evacuate trei persoane, printre care doi copii.

- Un tânar de 23 de ani a murit și alți doi au fost raniți grav în urma unui accident care a avut loc în aceasta dimineața, pe raza localitații Sâg, din județul Salaj, dupa ce un șofer baut și fara permis a intrat cu mașina într-un grup de pietoni. Potrivit purtatorului…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur, alaturi de cei trei copii ai lor, de Craciun. Artista a postat pe contul de socilizare, prima imagine in formula completa, dupa ce au adoptat o fetița. Dana Nalbaru și Dragos Bucur au acum trei copii, dupa ce aceștia au adoptat o fetița. Actorul a confirmat acest lucru,…

- Tragediile se tin lant inaintea Craciunului. Un nou accident groaznic s-a produs pe soselele din Romania. Totul s-a intamplat in zona Cimpeni, (Certege), Coasta Vascului​, judetul Alba, pe un drum forestier. O masina de teren, cu patru tineri la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Un baiat de 23 de…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita...

- Caz șocant în India. Deepa Ram, în vârsta de 30 de ani, si-a blocat ambele sotii, pe Darius si Mali Devi, într-o masina si le-a dat foc. Conform autoritatilor, barbatul le-a incendiat pe ambele femei din cauza mamei sale, care avea o antipatie fata de ele. Se pare ca…

- Mai mulți colindatori au fost arestați și mașina le-a fost incendiata în India, dupa ce au fost acuzați ca au încercat sa converteasca un barbat la creștinism. Poliția a declarat ca 32 de creștini au fost reținuți în statul central indian Madhya Pradesh. Iar atunci când…

- Trei persoane au ramas incarcerate, vineri dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren in Gara Rosiesti din judetul Vaslui, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui, o masina a fost lovita in Gara Rosiesti de un tren.Accidentul s-a produs la o ...

- Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut loc la cateva sute de metri distanța, intr-o zona rezidențiala din nordul orașului Maastricht. "A fost o bataie, iar un barbat a murit dupa ce a fost injunghiat. Identitatea barbatului este inca necunoscuta. Suspectul…

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate in orașul olandez Maastricht. Un barbat a fost reținut, insa motivul pentru care a atacat oamenii este necunoscut, relateaza The Independent. Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut…

- Un barbat de 58 de ani a depasit o masina, insa in momentul in care a incercat sa revina pe banda sa de mers a pierdut controlul asupra volanului patrunzand pe contrasens si intrand in colziune cu un alt vehicul. Din nefericire, el a decedat, iar soferul ce circula regulamentar a fost ranit.

- Un barbat a murit, iar alte patru au fost ranite, intre care trei minori, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, in noaptea de vineri spre sambata, de gardul de beton al unei case, pe DJ 126, in comuna harghiteana Joseni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O fata de 21 de ani, studenta la Facultatea de Psihologie din Iasi, a murit zilele trecute in urma unui accident in zona Carlig. Tanara Catalina Gabriela Bonta era pasagera pe scaunul din dreapta intr-o masina condusa de o prietena. Autoturismul lor a intrat pe contrasens si a fost lovit in lateral…

- Doua mașini au fost incendiate și peste 40 de focuri de arma au semanat teroare într-o cladire din Italia, în care locuiesc 10 români. Patru dintre ei sunt copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani. Atacul a avut loc în dimineata zilei de 26 noiembrie,…

- Politistii din judetul Suceva au avut parte de o surpriza neplacuta in weekend-ul recent incheiat. Pe raza comunei Udesti, un sofer a intrat cu masina intr-un sant, iar in fata oamenilor legii care au sosit la fata locului nu s-a putut tine pe picioare. A

- Accident grav la Sibiu, dupa ce o masina a deraiat si s-a izbit de un alt autoturism. Șase persoane au fost ranite grav, intre care patru copii. Doi adulti si patru copii au fost raniti, joi dimineata, intr-un accident produs in zona Dealul Daii din judetul Sibiu, dupa ce o masina a deraiat si s-a ciocnit…

- Fiecare tara are propriile reguli si regulamente pe care nu ai voie sa le încalci, iar acest lucru se aplica și în China. Mentalitatea misterioasa a Estului a afectat chiar si legile din China. Aici, salvarea unei persoane de la înec este ilegala. Legea este conectata…

- Șoferul autovehiculului, un barbat in varsta de 65 de ani, a decedat in urma impactului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat ca un autoturism a fost lovit in plin de un tren de calatori la o trecere de cale ferata din zona localitatii…

- O persoana a murit, duminica seara, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in zona Parcului Industrial Vidrasau din judetul Mures. La aceasta ora, traficul feroviar este blocat, fiind asteptata o alta locomotiva pentru a prelua garnitura.

- Final tragic pentru un tanar de 22 de ani din localitatea argeseana ungheni. Acesta si-a gasit sfarsitul vineri seara in urma unui accident petrecut la Buzoesti. Tanarul rula cu o viteza foarte mare, acul vitezometrului indicand o viteza de 150 km/h in momentul impactului fatal. Mai precis, acesta…