- Fostul primar din comuna Bordesti, judetul Vrancea, Gheorghe Tataru, condamnat de instanta pentru trei fapte de coruptie, va fi rejudecat desi, intre timp, a murit. Decizia apartine judecatorilor de la Curtea de Apel Galati ,care au trimis dosarul pentru rejudecare la Judecatoria Focsani.

- Condamnat in prima instanta la un an de inchisoare cu suspendare, Gheorghe Tataru, cel care a fost, pana la decesul survenit in noiembrie 2018, primar al comunei vrancene Bordesti, va fi rejudecat post-mortem.

- Curtea de Apel Oradea a admis, marti, apelurile mai multor inculpati din dosarul in care fostul vicepresedinte al CJ Bihor, Alexandru Kiss, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru coruptie si a hotarat retrimiterea dosarului la Tribunal, constatand ca procesul nu a fost echitabil.

- Un cutremur puternic s-a produs in Romania, in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit INFP, seismul a avut magnitudinea de 5,8 și s-a produs la ora 3,38, in zona Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de VI grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru ca nu s-a conformat obligatiei de a lua toate masurile necesare inchiderii cat mai rapid posibil a unui numar de 68 de depozite de deseuri, a informat Curtea joi.

- Instanțele din Belgia refuza sa extradeze un roman condamnat definitiv pentru furt, motivul fiind ca in Romania și-ar executa pedeapsa in condiții inumane.Barbatul a fost condamnat in 2010 la trei ani de inchisoare cu executare pentru furt de instanțele din Romania. Problema condițiilor de…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen de judecata in apelul dosarului in care medicul ginecolog Hany Riad a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Constanta, la pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare, pentru ucidere din culpa. Primul termen a fost stabilit pentru data de…