Caz incredibil in Justitie: OMV, condamnata in baza unei sentinte copy-paste

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul prin care Judecatoria Ploiesti a decis ca OMV Petrom sa plateasca daune unei familii, dupa ce un copil de 9 ani a murit din cauza gazelor emanate de la sonda, a fost trimis la rejudecare dupa ce Curtea de Apel Ploiesti a constatat ca s-au copiat datele dintr-o alta cauza, arata motivarea.

- Aflat in pragul Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, Guvernul Dancila pare impacat cu gandul ca Romania va fi sancționata pecuniar, in premiera, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cel puțin asta reiese dintr-o adresa transmisa de la Ministerul Afacerilor Externe, in care Romania…

- Dosarul in care compania OMV Petrom a fost condamnata la amenda penala pentru moartea unui copil de noua ani se va rejudeca. Decizia apartine Curtii de Apel Ploiesti, care a admis apelurile rudelor victimei, nemultumite de valoarea daunelor morale, dar si al societatii.

- Sentinta Judecatoriei Ploiesti prin care OMW Petrom trebuia sa plateasca daune morale de 135.000 euro si o amenda penala de 380.000 lei, dupa ce un copil a murit in urma inhalarii unor gaze de la sonda, a fost desfiintata, iar cauza va fi rejudecata, in urma deciziei Curtii de Apel Ploiesti, potrivit…

- Liviu Dragnea a actionat in instanta Inalta Curte de Casație și Justiție si Colegiul de conducere al institutiei impotriva hotararii privind constituirea completelor de judecata. Dosarul a fost inregistrat pe 5 octombrie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel București. Președintele…

- Dosarul retrocedarii cu cantec a peste 5.000 de hectare de padure de la Gura Teghii ajunge pe mana judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, la sfarsitul lunii iunie, la Curtea de Apel Ploiesti s-au pronuntat sentintele pe fond in aceasta cauza. Primul termen in apel este 18…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in dosarul in care omul de afaceri Gabriel Sorin Strutinsky a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si patru luni de inchisoare. Prima infatisare va avea loc pe data de 25 octombrie. Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, aceasta va…

- Dupa un proces de trei ani la Curtea de Apel Ploiesti, dosarul dubioasei retrocedari a peste 5.000 hectare de padure pe raza comunei Gura Teghii ar putea ajunge, dupa vacanta judecatoresca, pe masa magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Motivarea sentintei pronuntate pe 28 iunie in…