- Un caz incredibil a avut loc intr-un sat din India, unde o fetița care a fost ingropata la 90 de centimetri sub pamant a fost descoperita vie. Un satean care trecea prin zona a chemat autoritațile, iar micuța a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.

- O fetița nou nascuta a fost descoperita ingropata de vie in nordul Indiei. Șeful poliției locale a declarat ca fetița a fost gasita de un satean care iși ingropa propriul copil care a murit la naștere, scrie digi24.ro.

- Bilantul in urma ploilor torentiale din nordul Indiei a crescut la 120 de morti, 50 dintre decese fiind inregistrate in ultimele 24 de ore, au anuntat oficialii citati de DPA. Ploile musonice, insotite de furtuni si fulgere, au afectat incepand de joi zone vaste din statele Uttar Pradesh…

- Pe 24 iulie, pe lume a venit Roua, cea de-a treia fiica a lui Mihai Morar si a sotiei sale, Gabriela. Dupa cateva ore, familia Morar s-a lasat fotografiata in timp ce minunata mamica o tine pe Roua in brate, in pat, Mara si Cezara sunt uimite de surioara lor, iar Mihai Morar este absorbit de drag!

- Furtunile de sambata si duminica, insotite de ploi abundente si rafale de vant puternice, au doborat arbori si stalpi de electricitate si au smuls acoperisuri. "Sase persoane au murit sambata si alte 35 au murit in astfel de incidente duminica", a declarat Mohammad Arif, oficial al Departamentului…