- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Un clujean este cercetat de polițiști, dupa ce a accidentat mortal un pieton pe raza județului Brașov, joi seara, pe raza localitații Bunești.Conform oamenilor legii, conducatorul unui autoturism – un barbat în vârsta de 44 de ani din municipiul Dej, județul Cluj,…

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- Un nou caz in care un sofer din Suceava a prezentat un permis de conducere ucrainean, care este foarte probabil fals, a fost depistat de politistii de la Compartimentul Rutier Gura Humorului, in timpul unui control in trafic efectuat duminica seara, la Paltinoasa.In jurul orei 21.00, politistii au ...

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi au confiscat peste 276.000 de tigarete de contrabanda de la un barbat care le transporta cu o autoutilitara. Cel in cauza a fost retinut. La data de 9 martie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice si cei de la rutiera…

- Politistii lugojeni au avut din nou de lucru cu infractorii, la sfarsitul saptamanii trecute. Un barbat de 24 de ani din Lugoj a incercat sa scape de politisti dupa ce acestia i-au facut semn sa opreasca pentru control, pe strada Bucegi. In loc sa traga pe dreapta, barbatul a apasat pedala de acceleratie…

- In cursul zilei de luni, agentii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Voila au efectuat o actiune de verificare a legalitatii transporturilor de material lemnos de pe raza localitatilor Lisa si Cincu. Polițiștii descoperit doi soferi care nu aveau actele in regula pentru transporturile pe care le efectuau.…

- La data de 2 martie 2018, in jurul orei 17.40, politistii din Teius, in timp actionau pentru combaterea excesului de viteza pe DN 1, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 125 de km/ora, pe un sector de drum unde limita maxima de viteza…

- Polițiștii l-au identificat pe autorul jafului comis la sfarșitul saptamanii trecute la o casa de pariuri din Craiova. El este Madalin Boerica, un fotbalist de 24 de ani care joaca la o echipa din Liga a V-a. Vineri seara, in jurul orei 22.45, polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul…

- In jurul orei 1330, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției nr. 1 Ploiești, in timp ce acționa pe strada Micșunelelor, a oprit pentru control un autovehicul condus de un ploieștean, in varsta de 49 de ani. In urma solicitarii documentelor pentru control și a verificarii persoanei in bazele…

- La finalul urmaririi, tânarul cu BMW-ul înmatriculat în Brașov a ajuns pe strada Horea, cu direcția spre gara, unde a patruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un alt autoturism, marca Wolkswagen. Imediat, polițiștii au sarit din mașina de serviciu și l-au…

- In jurul orelor 18.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 59 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca permisul de conducere prezentat de conducatorul auto, emis de autoritatile…

- Politistii din Olt au ridicat aproape 60.000 de tigarete de contrabanda de la un barbat. In cauza a fost intocmit dosar penal, iar autoturismul folosit pentru transportul tigaretelor si o suma de bani au fost indisponibilizate.La data de 20 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Seara trecuta, in jurul orelor 19.00, polițiștii aradeni au depistat și oprit in trafic doi barbați care transportau cu masina nu mai putin de 30.000 de țigarete de contrabanda. Cei doi au fost reținuți de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice pentru contrabanda „La solicitarea…

- Captura a fost facuta luni seara, in jurul orei 19:00, cand polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu au oprit in trafic, la cererea colegilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, un autoturism in care au fost gasiți trei saci de polietilena in care se aflau țigaretele de contrabanda.…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna Vicovu de Jos este cercetat penal dupa ce a furat de acasa mașina soției și a circulat cu ea pe drumurile publice, fara a avea permis de conducere pentru nici o categorie auto. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, cand o ...

- Polițiștii timiseni au depistat un barbat, de 51 de ani, care transporta peste 70.000 de țigarete de contrabanda. Intreaga cantitate de țigarete a fost ridicata de polițiști in vederea confiscarii. “La data de 18 februarie a.c., polițiștii de Serviciului Rutier au depistat, pe strada Budai Deleanu un…

- Un sofer care avea la masina numarul „vn 01 suveran“ a fost oprit in trafic de politistii rutieri din Rovinari. Barbatul s-a autointitulat „viorel suveran“ si nu recunoaste actele de stare civila emise de statul roman.

- Ca-n filme! O femeie de 26 de ani din India a șocat pe toata lumea cu povestea ei. Krishna Sen a fost arestata dupa ce s-a prefacut a fi barbat și s-a casatorit pentru a obține zestre. Femeia merita un premiu pentru actorie! Pentru a pastra aparențele, Sen fuma și bea extrem de mult, vorbea cu o […]…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Sambata, 10 februarie, in jurul orei 19:30, politistii rutieri din Politiei Municipiului Gherla, aflandu-se pe DC 20, pe raza localitații Buza, au depistat un barbat care conducea un tractor, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Cel in cauza, un barbat in varsta de 43 de ani, din Buza, avea o concentrație…

- Un polițișt din Caraș Severin a fost descoperit drogat la volan. Acesta are 23 de ani și lucreaza la Secția Transporturi Feroviare Oțelu Roșu. Polițiștii rutieri din Timiș, au oprit, seara trecuta, in trafic, pentru un control de rutina un șofer, pe strada Bucegi din Lugoj.…

- Miercuri, 07 februarie, in jurul orei 07:10, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej au depistat un barbat de 33 ani, din comuna Mica, județul Cluj, in timp ce conducea un autovehicul pe raza municipiului fara a poseda permis de conducere. Barbatul a prezentat un permis de conducere eliberat…

- Edilul comunei Albeni, Ionuț Stan, a fost oprit marți dimineața in trafic, in apropiere de spitalul din Targu-Carbunești, in timp ce se afla la volanul unei Dacii Duster, autovehicul aparținand primariei pe care o conduce. Primarul a fost amendat pentru ca avea folii pe fața la mașina, fiindu-i…

- Polițiștii clujeni au depistat și urmarit în trafic, duminica seara, un minor de 17 ani, care conducea un autovehicul neînmatriculat, cu numar fals, pe raza cartierului Manaștur.”La data de 4 februarie a.c., în jurul orei 23:30, un polițist din cadrul Poliției…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au oprit pentru control, la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 19.45, pe str. Principala din loc. Tatarlaua, jud. Alba, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Cetatea de Balta. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un apel la 112 a anuntat crima dintr-o locuinta din Brasov. Politistii au mers la locul indicat si au descoperit cadavrul unui tanar. Potrivit unor inforamtii care circula pe retelele de socializare, se pare ca tanarul a fost injunghiat chiar de catre fratele sau Anchetatorii au refuzat sa…

- Polițiștii orașului Lipova au depistat ieri, un barbat care comercializa tigarete de contrabanda. Polițiștii au depistat la Slatina de Mureș, un barbat de 72 de ani, in timp ce oferea spre vanzare din propria-i locuința, 1.320 fire țigarete netimbrate, susceptibile ca ar fi provenit din contrabanda.…

- Un barbat din comuna Moldovenesti (Cluj) este cercetat penal de politistii din Cimpeni, dupa ce acesta a condus sub influenta alcoolului. Oprit in trafic, soferul avea alcoolemie de 0,79. Potrivit IPJ Alba, in 26 ianuarie, in jurul orei 19.30, politistii din Cimpeni, in timp ce actionau pe strada Lalelelor…

- Un barbat de 33 de ani a fost omorat intr-un targ de vechituri din Brasov, in urma unui conflict spontan. Politistii au reusit sa il prinda pe autor dupa cateva ore de la comiterea faptei si acesta si-a recunoscut fapta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii ancheteaza un barbat de 63 de ani, care sustine ca i s-ar fi sustras autoturismul din fata casei, acesta fiind implicat dupa doar cateva minute intr-un accident de circulatie. Din primele cercetari, a reiesit ca, de fapt, proprietarul i-ar fi dat de bunavoie masina soferului, care era in…

- Polițiștii Secției nr. 2 Micalaca au depistat in trafic un barbat care a condus sub influența alcoolului. Polițiștii au depistat un barbat de 45 de ani, din localitatea Tisa Noua, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Arad. In urma testarii cu aparatul alcooltest…

- La data de 25 ianuarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Politistii rutieri au continuat activitatile preventive pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic, prin nerespectarea regulilor de circulatie. Astfel, pentru neregulile constatate in trafic au fost aplicate 356…

- A murit istoricul si filosoful Neagu Djuvara Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Neagu Djuvara a murit joi la 101 ani. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, a fost una dintre cele mai îndragite personalitati culturale ale României.…

- Pentru politistii Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, nimic nu este imposibil. Fiecare misiune e analizata, se fac scenarii si ipoteze. O astfel de misiune a fost desfasurata spre sfarsitul anului trecut, iar in urma ei 11 membri a doua grupari infractionale au fost retinuti, informeaza…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat patru infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit trei dosare penale care au vizat conducerea…

- Polițiștii de investigații criminale din Valenii de Munte au efectuat cercetari intr-un dosar penal (șapte cauze reunite) privind savarșirea mai multor furturi din locuințe și din societați comerciale. S-a reținut faptul ca persoana banuita, un barbat de 41 de ani din orașul Breaza, in perioada 5…

- Polițiștii unei comune sucevene au ajuns fara voia lor personaje intr-o adevarata telenovela. Un barbat din Siminicea a vrut sa-și aduca amanta acasa și a incercat sa o pacaleasca pe soție, spunandu-i ca femeia ii este verișoara.

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat un barbat banuit de furt, la scurt timp de la comiterea faptei. La data de 5 ianuarie, in jurul orei 16:00, un barbat ar fi sustras o bicicleta din parcarea unui supermarket din cartierul Marasti, din Cluj-Napoca. Politistii au demarat…

- O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit…

- Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora , pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti valorile de trafic sunt crescute iar la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, se circula in coloana.Si pe DN 73 se circula bara la bara. Toti cei care au pterecut Revelionul la pensiunile si…

- Politistii de frontiera din cadrul Halmeu, judetul Satu Mare, impreuna cu lucratorii vamali au descoperit peste 200.000 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, ascunse intr-un automarfar care transporta cutii cu fulgi de cereale din ovaz din Rusia, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mesajul…

- Un tanar din Vrancea a ramas fara peste o tona de deșeuri feroase, dupa ce a fost oprit in trafic de polițiști și nu a putut sa le prezinte acestora documente legale de provenienta si transport. „Deseuri feroase confiscate in urma unui control in trafic. La data de 19 decembrie,…

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…