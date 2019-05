Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de persoane au fost arestate în timpul mamifestațiilor de 1 Mai la Sankt Petersburg perturbate de sloganuri anti-Putin, a raportat organizația OVD-Info, specializata în monitorizarea arestarilor, relateaza AFP.Peste 2.000 de persoane au participat la aceasta manifestație autorizata…

- Persoane ramase deocamdata neidentificate au furat bijuterii si articole vestimentare in valoare de cel putin 350.000 de euro dintr-un hotel de lux aflat intr-un cartier rezidential din Paris, au anuntat joi surse din Politia franceza, citate de AFP. Faptele s-au produs in noaptea de miercuri spre joi.…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis doua persoane si a ranit alte doua miercuri, intr-o scoala primara din centrul Chinei, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP. Cele doua persoane...

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - au descoperit, in aceasta dimineața, injurul orei 01.00, 34 de cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din tara. Aceștia se aflau ascunși in interiorul unui automarfar inmattriculat in Romania, condus de un cetatean…