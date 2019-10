Stiri pe aceeasi tema

- • Un student a chemat in judecata atat UMF Iasi, cat si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice • Reclamantul a fost la un pas de a-si pierde calitatea de student, din pricina birocratiei • Cererea sa, de anulare a unor acte emise de UMF si minister, a fost admisa, dar solicitarea privind acordarea…

- Fața de perioada similara a anului trecut, insa, datele Imobiliare.ro arata ca in prima jumatate din septembrie 2019 chiriile medii solicitate pentru apartamentele cu una, doua și trei camere (construite pana in anul 2000) prezinta, in general, majorari mai mici de 10%, arata imobiliare.ro.Singura…

- Theodor Paleologu a spus, vineri, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca daca ar fi fost presedinte nu ar fi numit-o pe Viorica Dancila in functia de premier, precizand ca strategia lui Klaus Iohannis a fost ca prin aceasta mutare sa compromita "iremediabil" PSD-ul.Paleologu a amintit…

- Cazul Caracal, in care Gheorghe Dinca este anchetat pentru omor, dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, le-a amintit romanilor de o alta crima care a zguduit toata țara in 2005. Larisa Chelaru a fost ucisa de Robert Ciobanu, vecin și prieten cu fratele ei. Condamnat…

- Caz halucinant in Rusia, desprins din filmele horror! O tanara extrem de cunoscuta pe Instagram de numai 24 de ani a fost gasita fara suflare in propria sa casa. Mai mult, criminalul i-a bagat trupul intr-o valiza!

- Apar noi detalii despre crimele din Caracal. Gheorghe Dinca le furnizeaza in continuare informații polițiștilor despre faptele abominabile de care a fost capabil, iar ancheta este in desfașurare.