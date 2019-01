Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatoarea statului mexican Puebla, Martha Erika Alonso si sotul ei, senator si fost guvernator al acestui stat din centrul Mexicului, si-au pierdut viata luni in urma prabusirii elicopterului la bordul caruia se aflau, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cele mai sincere condoleante parintilor…

- Danut Ceamburu era medic la Serviciul de Ambulanta Vrancea, institutie pe care a si condus-o in urma cu mai multi ani. De-a lungul carierei sale a salvat viata a mii de oameni, insa nimeni nu l-a putut salva pe el. Barbatul s-a stins din viata chiar pe patul de spital. Vestea mortii lui a…

- Un tanar de 23 de ani, angajat al intreprinderii municipale Regia Transport Electric Chișinau, a decedat la spital, dupa ce timp de trei zile medicii s-au straduit sa-i salveze viața, scrie deschide.md.

- Jolandi le Roux a murit chiar in ziua in care implinea 31 de ani. Femeia din Africa de Sud s-a prabusit in gol peste 150 de metri, dupa ce a cazut de pe o stanca in timp ce voia o poza artistica, in...

- Tanara a decis sa faca operația de micșorare a stomacului dupa ce a fost frecvent tachinata din cauza greutații sale, scrie libertatea.ro. Ea nu se simțea deloc confortabil in pielea ei și voia ca ziua nunții sa fie perfecta, potrivit mirror.co.uk. Dupa operație de bypass gastric, Jana a ajuns acasa,…

- Jana Moreels, 25 de ani, și-a dorit sa slabeasca pentru ziua nunții ei, astfel ca facut o operație de bypass gastric. Din cauza complicațiilor, ea a murit chiar in ziua in care ar fi trebuit sa-și aleaga rochia de mireasa. Tanara a decis sa faca operația de micșorare a stomacului dupa ce a fost frecvent…

- Actorul a devenit cunoscut ca urmare a rolului pe care l-a avut in Under One Roof, una dintre cele mai vizionate comedii de-a lungul timpului. Zaibo avea cancer in faza terminala. Intr-un timp foarte scurt, boala s-a raspandit la ficat și plamani. „Abang Zibo nu mai este… va rog sa…

- Din primele teorii, Abdulai Blinks ar fi fost injunghiat de mai multe ori de catre un tanar cu care s-ar fi luat la harța cu scurt timp inainte. Mai multe persoane necunoscute l-au adus pe actor la spital, dupa care s-au facut nevazute. Abdulai Blinks a fost declarat mort la sosire.