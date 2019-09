Stiri pe aceeasi tema

- Imagine ireala cu celebrul Munti, omul care a caștigat Chefi la Cuțite! Durduliul invingator al show-ului difuzat de Antena 1 a slabit drastic. Dupa ce in urma cu cateva luni se lauda cu 25 de kilograme in minus, azi are 50 de kilograme mai puțin.

- Monica Anghel a reușit in doi ani de zile sa slabeasca 30 de kilograme și planuiește sa piarda și mai mult in greutate. Acum arata din nou ca la 25 de ani. „Am avut perioade in care am mai slabit, doar ca am facut-o cu regimuri drastice și, evident, nu am reușit sa ma mențin”, a zis ea, conform Antena…

- Silvia Dumitrescu a reușit in urma cu un an sa scape de nu mai puțin de 15 kilograme. Artista este foarte mandra ca a reușit sa revina la formele din tinerețe și este mult mai indrazneața in apariții.