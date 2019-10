Stiri pe aceeasi tema

- „PSD Timiș a depus peste 30.000 de semnaturi in dosarul național pentru depunerea candidaturii Vioricai Dancila. Cred ca aceasta susținere, pe langa faptul ca am atins targetul, ne responsabilizeaza sa ducem la bun sfarșit proiectele pe care le avem in derulare pentru dezvoltarea comunitații…

- Surse JB&Bihon vorbesc despre un caz de pruncucidere comis de o rezidenta (de circa 31 de ani) de la Chirurgie 1 Spitalul Județean, iar procurorii bihoreni transmit ca au in lucru un dosar pentru omor, dar fara niciun suspect.

- O femeie și-a omorat fetița de doar patru luni, chiar in timp ce aceasta dormea! Vecinii au incercat s-o resusciteze pe copila, dar nimeni n-a mai putut face nimic pentru a readuce copilul la viața. Cazul a șocat intreaga lume!

- • Un barbat din Iasi a mers in fuga la sediul Politiei Rutiere sa declare ca a provocat un accident • Chiar daca nu au fost inregistrate victime, barbatul s-a “spovedit” in fata agentilor si le-a spus ce a facut • Politistii au observat ca sincerul sofer se afla sub influenta bauturilor alcoolice si…

- Cel putin 258 de detinuti au evadat luni dintr-o inchisoare din provincia indoneziana Papua Occidentala in timpul unui miting contra tratamentului la care sunt supusi studentii papuasi pe insula Java, transmite dpa, potrivit Agerpres. Mii de persoane au marsaluit luni in provincia Papua Occidentala…

- În dimineața de 13 august, în jurul orei 02.30, în PTF Bors a ajuns cetateanul român, R.L., de 27 de ani, din județul Cluj-Napoca, care conducea un autoturism marca Audi Q7, înmatriculat în România, care pleca spre Germania. Barbatul era insoțit de o femeie…

- O mama cu origini indiene din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și-a omorat in bataie bebelușul prematur, in varsta de șapte luni, dupa ce s-a chinuit ani la rand sa ramana insarcinata. Sentința pe care a primit-o femeia este de necrezut.

- Caz incredibil in Vatra Dornei (judetul Suceava), ieri, acolo unde un barbat in varsta de 50 de ani a fost acuzat ca a atins o fetita de 12 ani, in mod repetat, fara a o cunoaste. Tras la raspundere de jandarmi, omul a avut o reactie ciudata!