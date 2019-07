Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel in varsta de trei ani a murit dupa ce s-a impușcat in cap cu o arma pe care a gasit-o in casa, lasata la vedere de tatal sau. Tragedia a avut loc in Chicago. tatal copilului, Ronald Davis, in varsta de 29 de ani, este acuzat de port ilegal de arma și de moartea accidentala a copilului. Potrivit…

- Un copil in varsta de cinci ani a salvat de la incendiu 13 persoane. Casa in care acestea locuiau a luat foc. Incendiul s-a produs intr-o casa din cartierul Back of the Yards, din Chicago, SUA. Incidentul a avut loc sambata dimineața. Jayden Espinosa, un baiețel in varsta de cinci ani, a fost primul…

- Un tanar in varsta de 17 ani și-a pus viața in pericol dupa ce a luat o arma de vanatoare a tatalui sau și s-a impușcat accidental. Tanarul a gasit cheia de la seiful in care tatal sau ținea armele de vanatoare, pe care le avea legal. Incidentul a avut loc in localitatea Șipoteni, din Raionul Calarași,…

- Un barbat din localitatea Roșia de Amaradia și-a luat la bataie fosta partenera de viața și fiica. Totul a pornit de la cateva pahare an plus de alcool și de la niște discuții in contradictoiu. Oamenii legii au emis un ordin de protecție impotriva agresorului. Polițiștii gorjeni s-au sesizat cu privire…

- Potrivit anchetatorilor, agresorul, in varsta de 32 de ani, s-a intalnit cu tatal fostei sale prietene, iar pe fondul consumului de alcool si al unor neintelegeri mai vechi, intre cei doi a izbucnit un conflict. La un moment dat, tanarul a folosit arma pe care o avea la el si l-a impuscat pe tatal fostei…

- Doi polițiști din Ucraina au fost arestați dupa ce au impușcat din greșeala cun copil in varsta de cinci ani. Tregedia a avut loc in orașul Pereyaslav-Khmelnytsky, aflat la 70 de kilometri de Kiev. Autoritațile locale au explicat ca cei doi polițiști erau beți și se luasera la intrecere pentru a demonstra…

- Un barbat in varsta de 41 de ani s-a impușcat in cap intr-un poligon de langa Cluj. Un apel la 112 a anunțat in aceasta seara, in jurul orei 18:35, ca un barbat in varsta de 41 de ani care se afla intr-un poligon privat de tragere – in localitatea Florești – are o plaga in zona capului produsa prin…

- Cercetatorii au descoperit, printr-un nou studiu în care au analizat date din ultimul deceniu, ca cu cât este mai în vârsta tatal, cu atât exista riscuri mai mari pentru nou-nascuți.