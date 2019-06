lauraadamache.ro: Biscuiti cu capsuni si ciocolata

Nu sunt foarte aratosi acesti biscuiti cu capsuni, dar sunt cei mai fragezi si aromati din cati am facut si gustat pana acum Dimineata m am trezit fara niciun dulce pentru micul dejun si pentru ca aveam niste capsuni in frigider, m am apucat sa fac acesti biscuiti rapizi si fragezi. In 5 minute au fost… [citeste mai departe]