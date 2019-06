Stiri pe aceeasi tema

- Un paznic de la Penitenciarul Deva a fost injunghiat de trei ori, miercuri seara, cu o foarfeca, de catre un detinut, cunoscut ca traficant de obiecte interzise in inchisori. Agentul de penitenciar a fost dus imediat la spital, iar potrivit primelor informatii, nu i-au fost atinse organe vitale. El…

- Dacian Cioloș, candidatul de pe primul loc pe lista Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare, a fost luat la intrebari de un polițist local, in timpul unei acțiuni de campanie din Alexandria. Agentul l-a intrebat daca știe poziția „de la partidul electoral”, pe care ar trebui sa lipeasca afișul…

- Agentul guvernamental al Romaniei pentru CEDO, Viorel Mocanu, merge, marți, in control la Penitenciarul Jilava, pentru a verifica condițiile in care sunt cazați deținuții de la aceasta unitate de penitenciar.In 2017, CEDO a decis ca in penitenciarele din Romania conditiile de detentie contravin…