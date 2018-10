Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, o femeie a depus, luna trecuta, o sesizare in care semnaleaza faptul ca fetita ei ar fi fost bruscata de o educatoare de la o gradinita particulara din municipiul Constanta. Femeia sustine ca a vazut pe camerele de supraveghere din incinta gradinitei respective cum in timpul programului de somn fetita ei incearca sa se dea jos din pat, iar educatoarea o prinde de mana si o pune in pat, dupa care se asaza langa ea.

Politistii Sectiei 1 au deschis un dosar penal in rem pentru comiterea infractiunii de lovire si alte violente. Oamenii…