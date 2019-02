Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent din Dambovița a dat foc unui caine iar isprava a fost filmata și postata pe rețelele de socializare. Pe baza imaginilor, polițiștii au identificat tanarul care a comis fapta și un alt adolescent care il insoțea. Polițiștii le-au intocmit un dosar penal. Imaginile au aparut vineri in presa…

- Ordin de protectie provizoriu pentru un tanar din Scarișoara care și-a agresat bunica. In ultima saptamana, politistii din Alba au emis alte 5 ordie de protectie provizorii, pentru fapte de violenta in familie. Politia reaminteste faptul ca nerespectarea oricareia dintre masurile dispuse prin ordinul…

- Ministrul Rovana Plumb, presedinte interimar PSD Dambovita , s-a aflat marti in judetul Dambovita . A continuat turul intalnirilor cu activul de partid . Prima intalnire a avut loc la Baleni , unde au raspuns invitatiei toti primarii, consilierii locali , presedintii de organizatii din localitatile…

- Un baiat de 11 ani, din comuna Bacești, județul Vaslui, a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Iași, ieri, dupa ce a fost muscat de nas de cainele din curte, in timp ce il hranea, informeaza MEDIAFAX. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.Potrivit reprezentantilor ...

- Un copil in varsta de 10 ani si bunica sa, o femeie de 66 de ani, au fost dusi la spital, joi dimineata, in urma unui accident care s-a produs pe in comuna Gorgota, din judetul Prahova, in timp ce femeia isi ducea nepotul la scoala.

- Un preot din Moreni, judetul Dambovita, a sesizat, joi, Politia, dupa ce a fost agresat verbal de doua persoane care efectuau o lucrare la un mormant in incinta cimitirului din localitate. Agresorii au lovit si un politist, care a tras un foc de avertisment in plan vertical.

- Accidentul a avut loc pe raza comunei Hulubesti, iar soferul are 28 de ani, este din Butoiu de Jos. Avand mustrari de constiinta, soferul in varsta de 31 de ani s-a prezentat dupa doua ore de la producerea accidentului la Politia din Gaesti pentru a declara evenimentul rutier.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Ilfov au facut luni patru perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Dambovita si au adus la sediul politiei pentru audieri, 39 de persoane banuite de savarsirea infractiunilor…