- Un bebelus care s-a nascut cu inima in afara cutiei toracice in Bolivia a fost internat la spitalul Sucre, din Quito, pentru a primi asistenta specializata in timp ce se studiaza posibilitatile de a fi operat, relateaza sambata EFE. Potrivit agentiei de stiri ABI, fetita a fost transportata la spital…

- Un bebeluș s-a nascut cu inima in afara corpului, in Bolivia, iar medicii studiaza acum posibilitațile de a-i reda o viața normala. Fetița nou-nascuta a fost transportata imediat dupa naștere la spital de catre tatal ei, care a facut un drum de 200 de kiometri cu mașina proprie. Fetița este internata…

- Tot ministrul a adaugat ca nu este momentul unei dezbateri pentru utilizarea canabisului in scop recreational: „Am discutat si eu ieri cu doamna ministru Pintea si am aflat ca este o astfel de comisie care se intruneste la nivelul Ministerului Sanatatii pentru a se analiza si argumenta legalizarea…

- Președintele Mexicuui, Andres Manuel Lopez Obrador, a promis marți ca nu va cauta niciodata sa obțina un al doilea mandat, dupa ce criticii și-au exprimat îngrijorarea ca o noua lege care ar permite organizarea unui referendum la jumatatea mandatului ar putea duce la propulsarea electorala…

- Potrivit unui comunicat transmis de catre Ministerul Sanatații, un al doilea caz de medic fals, care a obtinut codul de parafa in mod ilegal, a fost identificat in urma verificarilor derulate de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti referitoare la italianul Matteo Politi. „In urma verificarilor…

- "Noi putem sa suspendam cursurile la recomandarea Ministerului Sanatatii. Asta am facut vineri, dupa 24 ianuarie. Ministerul Sanatatii, dat fiind ca era vorba despre o punte de o zi, ne-a recomandat acest lucru si, fara indoiala, am luat masura necesara. In fiecare zi, suntem in contact cu Ministerul…

- Creșterile salariale semnificative pe care anul 2018 le-a adus in sistemul sanitar par sa nu ii fi convins pe o parte dintre medici sa ramana sa profeseze in țara. Chiar daca salariile unora dintre ei au crescut substanțial sau chiar s-au dublat incepand din martie anul trecut, numarul celor care au…

- Ministerul Sanatații, anunț despre cardurile naționale de sanatate. Verifica aici daca ești asigurat. CNAS reamintește ca valabilitatea cardurilor naționale de sanatate a fost prelungita de la 5 la 7 ani. Acest lucru inseamna ca asigurații pot folosi la toți furnizorii de servicii medicale aflați in…