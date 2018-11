Stiri pe aceeasi tema

- Atac fara precedent in Romania. Un tanar a intrat cu masina intr-un mall si a injunghiat o persoana. 10 persoane, ranite. Imagini cu atacatorul VIDEO Atac deosebit de grav, in aceasta dupa-amiaza, la Braila, acolo unde un tanar drogat ar fi injunghiat o persoana, apoi a furat o mașina și a intrat in…

- Romania se regaseste printre primele 10 tari la nivel mondial dupa suprafata construita expusa riscului seismic, afirma, intr-un comunicat, Nicoleta Radu, director general, PAID Romania. „Romania este una dintre tarile cu grad ridicat de vulnerabilitate in fata cutremurelor. La nivel mondial, tara noastra…

- Joi, 27 septembrie, de la orele 18.30, Sala mehedinteana- aripa estica a Palatului Culturii din Drobeta Turnu-Severin, gazduieste, in cadrul unei noi editii a proiectului intercultural SEZATOARE LA PALAT, o inedita conferinta insotita de proiectie foto-video a artistului fotograf LOUIS GUERMOND, cetatean…

- Castigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei nationale a fost, in 2017, de 2.338 lei, in crestere cu 14,3% (+292 lei), comparativ cu anul precedent, in timp ce angajatorii au cheltuit in medie, intr-o luna, 4.008 lei/salariat, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Declarațiile halucinante din ultima perioada ale unor lideri PSD s-au auzit pana in Germania, care deja a inceput sa trasnmita mesaje cu subințeles catre cei care conduc Romania astazi. Prin vocea...

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a lansat un apel catre Ministerul Transporturilor din Romania sa pregateasca "proiecte mature" pentru finantare europeana, scrie Agerpres. "Sunt probleme in ceea ce priveste capacitatea administrativa, nu s-a redus inca birocratia,…

- Jaf ca-n filmele de acțiune la Drobeta Turnu Severin! Patru hoți au urmarit cu atenție pana cand proprietarul unui apartament situat la ultimul etaj al unui bloc din Drobeta Turnu Severin a plecat de acasa pentru a acționa.

- Anne Kerjean este jurnalist la Charente Libre din Angouleme, una dintre cele mai mari publicatii regionale din sud-vestul Frantei, iar timp de trei zile a vizitat judetul Cluj. Frantuzoaica s-a declarat incantata de muzeele si de vechile cladiri incarcate de istorie, dar a ramas surprinsa de faptul…