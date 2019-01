Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de aproximativ 40 de ani a fost gasita moarta, miercuri seara, in propria locuinta din Navodari, judetul Constanta, echipele de interventie gasind-o in casa si pe fetita acesteia, de trei ani, care era nevatamata.

- Alerta in localitatea Dumbravița din Timiș, unde o femeie a fost gasita moarta in casa de catre concubinul ei. Omul a sunat la 112, spunand ca iubita sa pare leșinata. Barbatul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte deoarece pe trupul victimei au fost descoperite urme de violența. Echipajul…

- Un barbat din Navodari, suspectat ca si a agresat sotia a fost retinut de politisti. Potrivit IPJ Constanta, urmare a unei plangeri depusa de o tanara, in varsta de 23 de ani, politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au probat activitatea infractionala a sotului acesteia, in varsta de 24 de…

- O moarte suspecta s-a produs duminica seara la Pitesti. O femeie de 72 de ani a fost gasita decedata, cu o punga pe cap prinsa cu banda adeziva in jurul gatului. Politistii iau in calcul si varianta sinuciderii.

