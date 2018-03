Caz dramatic în Rio de Janeiro! Un băiețel de un an, ucis într-un schimb de focuri între narcotraficanţi şi poliţie Un baietel de un an, un barbat si o femeie au fost ucisi de gloante ratacite intr-un schimb de focuri intre traficanti de droguri si politie, vineri, in Complejo de Alemao, o favela din nordul orasului Rio de Janeiro, a anuntat sambata politia braziliana.



Politia afirma ca a ripostat la tirurile unei bande de narcotraficanti dintr-un jeep furat vineri seara. Unul din cei trei suspecti a fost arestat. Masina ciuruita de gloante, un pistol si o pusca de asalt au fost confiscate. Mama baietelului ucis, precum si un alt copil au fost raniti in respectivul schimb de focuri,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

