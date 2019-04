 Caz dramatic in Mehedinti: muncitori suprinsi de o surpare, unul a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane care efectuau lucrari in satul Burila Mica din judetul Mehedinti au fost surprinse, luni dupa-amiaza, sub un mal pamant, una dintre ele fiind inconstienta, informeaza Agerpres.Citește și: Moarte tragica pentru un copil de trei ani: a decedat dupa ce a cazut in fosa septica din…

- Accidentul rutier petrecut sambata dimineata pe DJ 245, in comuna Bacani, in urma caruia un barbat si a pierdut viata, a fost provocat de un tanar in varsta de 18 ani, care isi luase permisul de conducere in urma cu doar trei saptamani, conform Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Impactul dintre un camion si doua TIR-uri a avut urmari dramatice, patru persoane ajungand in atentia cadrelor medicale sosite la fata locului, pentru a le acorda ajutor. Accidentul a avut loc la Raducaneni, in judetul Iasi. Din pacate, insa, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru una dintre victime,…

- Aceasta a doua zi a saptamanii a fost, din pacate, ultima din viata unui om care si-a gasit sfarsitul dupa ce a fost accidentat de un camion. Accidentul a avut loc la Baldana, in judetul Dambovita. Mai exact, pe DN 71 Tartasesti – Targoviste, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic al…

- Miercuri dimineata a fost si mai multa aglomeratie ca de obicei in zona Obor, din Capitala, dupa ce s-a produs un accident in pasaj. Nu mai putin de cinci masini s-au ciocnit, astfel ca traficul rutier in pasaj a fost pus pe butuci o perioada de timp. Accidentul in lant a avut loc pe sensul […] Carambol…

- Un preot roman, Dumitru Armanca, a murit intr-un accident cumplit ce a avut loc in Croația. Mama lui e in stare critica in spital, iar fiul lui, a suferit rani usoare. Preotul era duhovnic intr-o localitate din Mehedinți. Cei trei calatoreau spre Italia, la fratele preotului. Accidentul a avut loc marti…

- Impactul dintre un microbuz cu opt pasageri la bord si o autoutilitara a avut urmari dramatice. Doi oameni si-au pierdut viata in urma accidentului ce a avut loc vineri dimineata, pe raza judetului Suceava, potrivit Romania TV. Salvatorii au intervenit urgent, catre locul accidentului – comuna Cornu…

- Salvatorii din Caras-Severin au fost alertati sa intervina, vineri dimineata, la locul unui eveniment rutier cu urmari dramatice. Soferii a doua autotrenuri care s-au lovit frontal si-au pierdut viata in urma impactului, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic. Accidentul s-a produs…