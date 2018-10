Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Vaslui mii de someri nu au absolvit opt clase si din acest motiv nu pot fi inscrisi la cursurile gratuite de calificare sau recalificare oferite de AJOFM. Rata somajului in judet este de 8,7%. AJOFM Vaslui a deschis in aceasta luna opt cursuri noi de formare profesionala. Cursurile sunt organizate…

- POZNA… Sectia de votare numarul 67 din Barlad le-a deschis usa mai tarziu votantilor la Referendum, fata de toate celelalte sectii din judet. Presedintele, cel care detinea si cheia cu care se putea intra in cladire, a ajuns cu 50 de minute minute mai tarziu, intrucat, le-a spus el colegilor care il…

- Delia Ayana, o fetita fara maini si fara picioare abandonata de mama la nastere, in 2011, este de luni, 10 septembrie, eleva in clasa pregatitoare intr-o scoala din Barlad. Alaturi de ea, alte doua fetite cu dizabilitati au fost incluse in invatamantul de masa, fiind colege in aceeasi clasa.

- OBOSEALA SI NEATENTIE… La cativa kilometri de granita cu judetul Vaslui, in apropiere de comuna Tutova, pe DN 24 a avut loc un accident de circulatie, cu doua victime, o mama si fetita ei. Incidentul s-a petrecut intre comuna Ghidigeni si comuna Tutova, in judetul Galati, dar a fost trimisa ambulanta…

- Tanar in scaun cu rotile, spulberat de o soferita in Barlad. Victima a fost transportata de urgenta la spital, in stare grava cu traumatism cranio facial si policontuzii. Se pare ca femeia de 38 de ani, nici macar nu il vazuse pe barbatul cu grad sever de handicap. „Victima de 31 de ani a fost diagnosticata…

- PERCHEZITII…Descinderi in forta la contrabandistii de tigari. Sambata, 4 august, in urma a 22 de perchezitii efectuate de politistii din Vrancea, la persoane banuite de contrabanda cu tigarete din mai multe judete printre care si Vaslui, au fost ridicate 41.155 de tigarete, peste 91.000 de lei si 240…

- UNIONISTI… Marsul Centenarului va trece, luna aceasta, si prin judetul Vaslui. Mai exact, sustinatorii unirii Moldovei cu Romania vor parcurge traseele Tecuci – Ghidigeni – Barlad – Gara Rosiesti – Vaslui, in perioada 17 august – 20 august si Vaslui – Comuna Solesti – Ciortesti – Poieni – Iasi, in perioada…

- INCIDENT… Un barbat in varsta de 30 de ani a fost la un pas de tragedie pe Drumul European E85, in dreptul localitații Sarbi. Acesta a facut un stop cardio-respirator in timp ce se afla la volan. Șoferul venea dinspre Vaslui și se indrepta spre Barlad, iar la jumatatea drumului i s-a facut rau. A [...]