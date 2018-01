Caz dramatic în Elveția! O româncă a fost nevoită să se arunce de la balconul unei clădiri cuprinse de flăcări O românca de 30 de ani se afla în stare foarte grava dupa ce s-a aruncat de la balconul unei cladiri din Lugano, Elveția, care fusese cuprinsa de flacari. Incidentul dramatic a avut loc vineri seara. Conform presei locale, întreaga camera în care se afla femeia fusese cuprinsa de flacari, iar ieșirea era blocata, motiv pentru care singura modalitate de a se salva a ramas geamul. Apartamentul în care se afla victima era la etajul doi al cladirii. Totuși, a suferit rani destul de grave, iar în aceste momente se lupta sa supraviețuiasca. … Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 WTA, a pierdut, sambata, finala Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki. Halep a ratat, astfel, primul titlu de Grand Slam din cariera. UPDATE 13.24: Halep a pierdut scor 7-6, 6-3, 6-4. UPDATE 12.14: Simona Halep a revenit in meci, castigand al doilea set cu 6-3. In…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuinta din Mosnita Veche. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma, o autoscara mecanica, o autocisterna, o autosanitara SMURD, un ofiter si 16 subofiteri.…

- O romanca a afirmat, la o emisiune de televiziune, ca a avut parte de o partida de amor cu actorul Pierre brice, cel care a jucat in celebrul film „Winnetou”. Viorica Paunescu, cunoscuta publicului larg din Romania pentru participarea la mai multe emisiuni tip concurs de la diverse posturi de televiziune,…

- Iti vine sa crezi? O femeie din Romania a avut parte de o partida de amor cu actorul din Winnetou, Pierre Brice. Este vorba de Viorica Paunescu, devenita cunoscuta dupa ce a participat la "iUmor".

- Maria Mirela, o romanca in varsta de 37 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul ei. Cadavrul femeii a fost gasit in apartamentul ei, marti, iar suspect de crima este chiar iubitul acesteia, care este de negasit.

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans. Potrivit Agerpres, care citeaza ISU Banat, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu se in siguranta. 39; 39;Trenul se…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins o pe americanca Lauren Davis cu 4 6, 6 4, 15 13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Joi de dimineata, pompierii tar-govisteni au fost alertati sa intervina la un incendiu izbucnit la un autoturism, care ulterior s-a extins la alte doua masini intr-o parcare de pe Calea Ploiesti din municipiul Targoviste. Pompierii au intervenit imediat cu doua autospeciale. Din informatiile pe care…

- Cel puțin 12 persoane au fost ranite în urma incendiului care a avut loc într-o cladire rezidențiala din Decatur, Georgia. Un pompier a fost surprins în timp ce prinde în brațe un copil, care a fost aruncat de mama sa, în timp ce aceasta încerca sa coboare…

- Seria spectacolelor, care vor fi transmise in direct de TVR 1, TVR International, TVR Moldova si TVR+, de la ora 21.00, debuteaza duminica, la Focsani. Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale Eurovision 2018. Cei doi artisti vor prezenta show-urile…

- Clipe de panica in largul statului american Florida, unde o barca a fost cuprinsa de flacari. La bord se aflau aproximativ 50 de persoane, care au sarit in apa pentru a-și salva viața, relateaza NBC News. Ambarcațiunea a fost cuprinsa de flacari din cauza unor probleme la motor. Capitanul a vazut ca…

- Un incendiu a izbucnit astazi la doua construcții parasite de pe strada Pietrarilor din municipiul Chișinau, iar în rezultat o persoana a decedat. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pompierii au fost anunțați la ora 04:21 despre faptul ca…

- Surse judiciare sustin ca cel mai probabil este vorba despre o sinucidere, in conditiile in care barbatul era in proces de divort. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, focul a cuprins o casa din comuna Mioarele, satul Matau Cogenesti. In timpul interventiei, in casa cuprinsa…

- Opt persoane au fost ranite marți, iar un magazin din Zurich, Elveția, a fost evacuat dupa ce o baterie de iPhone s-a supraîncalzit. O persoana a intrat într-un magazin Apple din Zurich fiindca telefonul sau degaja fum. Un angajat a încercat sa scoata bateria…

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza. El a vrut sa sara de pe o stanca, dar s-a dezechilibrat și a cazut in gol, noteaza Daily Mail. Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei. S-a urcat pe o stanca…

- Alerta intr-un oras din Timis, dupa un incendiu care a izbucnit la anexa a locuintei. Incidentul a avut loc in urma cu foarte putin timp, pe strada Cluj din Sannicolau Mare. UPDATE In momentul sosirii echipajelor, incendiul era in toi si cuprinsese aproximativ 100 de metri patrati ai anexei, extinzandu-se…

- Un incendiu de proportii a avut loc intr-o o parcare supraetajata din Liverpool, Marea Britanie. Cladirea este situata in apropierea unei arene sportive unde urma sa se desfasoare un spectacol ecvestru. Show-ul a fost anulat, iar 80 de cai au fost evacuati.

- O cabana din Azuga, plina cu turiști, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit duminica, in jurul pranzului, cand toata lumea se pregatea pentru noaptea de Revelion. 13 turiști au fost evacuați preventiv. Potrivit ISU Prahova, focul a acoperișul unei anexe a cabanei, pe o suprafața…

- O cabana din Azuga, plina cu turiști, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit duminica, in jurul pranzului, cand toata lumea se pregatea pentru noaptea de Revelion. 13 turiști au fost evacuați preventiv, scrie Observatorul Prahovean . Potrivit ISU Prahova, focul a acoperișul unei anexe a cabanei,…

- Tragedie in judetul Galati. Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din satul Vanatorii Mici, a fost gasit carbonizat miercuri dimineata, dupa ce la locuinta lui a izbucnit un incendiu. Un vecin a anuntat prin 112 la orele 6,40 ca la o locuinta din satul Vanatorii Mici a izbucnit un incendiu.…

- Incident incredibil pe un aeroport din Elvetia. Un fost premier a fost retinut de catre autoritati. Este vorba despre fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk. Acesta a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul…

- Femeia care banuia ca soțul ei are o aventura i-a accesat acestuia contul de e-mail pentru a afla adevarul. Ea a fost acuzata de un tribunal de accesare neautorizata a unor informații private. Incidentul a avut loc in Elveția, iar femeia al carui nume nu a fost facut public, a fost la un pas sa faca…

- In aceste momente, sectia de pompieri Macin intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Jijila.Se intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si 14 subofiteri. A ars o suprafata de aproximativ 110 mp de acoperis din stuf…

- Un incendiu de proportii a izbucnit in aceasta noapte la sonda de gaz din Moftinu Mare, judetul Satu Mare, informeaza ISU Satu Mare. La fata locului intervin 29 de subofiteri, 5 ofiteri. Se actioneaza cu 7 autospeciale de stingere, o autoscara de lucru la inaltime si este prezent un echipaj medical…

- Caminul unei familii din judetul Timis a fost cuprins de flacari, imobilul fiind puternic afectat de incendiu. Pompierii s-au luptat trei ore pentru stingerea valvataiei. Pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri-seara, in localitatea Gelu (comuna Varias), la un incendiu de locuinta. „La locul…

- O masina a fost cuprinsa de flacari pe A1 Bucuresti-Pitesti, la km 70, pe raza comunei dambovitene Petresti. Pompierii de la Gaesti au fost imediat alertati si s-au deplasat la fata locului. Din fericire, nicio persoana nu a fost afectata de incendiu.

- Tragedie la Balți. Un barbat in varsta de 60 de ani a murit dupa ce apartamentul in care se afla a fost cuprins de flacari. Potrivit pompierilor totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 16:15.

- O anexa gospodareasca a fost mistuita de un incendiu, joi, 7 noiembrie 2017, pompierii militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede reușind sa salveze casa de locuit aflata in imediata apropiere a anexei. Incidentul a avut loc la Roșiorii de vede, pe str. Egalitații, iar la fața locului au intervenit…

- Moment de reculegere la meciurile din Liga 1 in memoria Regelui Mihai Regele Mihai va fi comemorat inaintea partidelor din Liga 1 care mai sunt de jucat in acest an. Liga Profesionista de Fotbal a luat aceasta decizie, în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 870 / 2017. În…

- Steaua s-a facut iar de ras, in Europa League! A incheiat faza grupelor cu o infrangere, pe propriul teren, cu FC Lugano, locul 7 din 10 echipe in Elveția. Oaspeții au deschis scorul repede, pe Arena Naționala, dupa numai 4 minute, prin Daprela. Vecsei le-a dublat avantajul elvețienilor, in minutul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa parasita din municipiul Constanta, intersectia strazilor Cuza Voda su Rascoala din 1907. Potrivit ISU…

- Un polițist din Hunedoara a impușcat mortal un barbat, dupa ce fusese chemat sa alunge un mistreț. Cel care l-a chemat pe agentul de poliție a fost fiul victimei pentru a alunga animalul care a intrat in gospodaria lor. Incidentul a avut loc in Petrila. Polițistul, angajat la Poliția Petroșani, a fost…

- Doua incendii care au avut loc in aceeași zi au afectat gospodariile unor locuitori din satele Clit și Botești, facand pagube importante.Primul incendiu a izbucnit la locuința unei familii din satul Clit, duminica dupa pranz, fiind sesizat la 112 in jurul orei 14.00. La fața locului au ajuns in ...

- O gospodarie din Botești-Horodniceni a fost cuprinsa de flacari, din cauza depozitarii cenușei și jarului nestins in apropierea materialelor combustibile. Incendiul a izbucnit aproape de miezul nopții trecute și a distrus adapostul de animale, doi metri cubi de lemn, doua biciclete și 180 de kilograme…

- Doua șoferițe s-au luat la bataie în trafic în urma unui incident. Una dintre ele a murit, dupa ce cealalta a lovit-o în piept cu tocul. Mai mult, întreaga scena a avut loc în fața fetiței, de numai 13 ani, a femeii care a murit. „Au început…

- Un barbat a cazut joi seara, de la etajul 4, de la o inalțime de aproximativ 20 de metri, intre doua blocuri. El a fost transportat de urgența la Spitalul Județean Focșani. Incidentul a avut loc la Odobești. Barbatul, in jur de 55-60 de ani, iși izola apartamentul și ar fi cazut din balcon in balcon…

- O femeie in varsta de 53 de ani din Aiud, cu antecedente penale, a fost retinuta si va fi propusa pentru arestare preventiva, dupa ce l-a injunghiat pe un barbat cu care consumase alcool. Incidentul s-a petrecut duminica seara, in apartamentul femeii, din municipiu. Cazul a ajuns in atentia Parchetului…

- In urma cu putin timp, o locuinta de pe strada Nordului, orasul Poarta Alba, a fost cuprinsa de flacari.Potrivit ISU Dobrogea, in locuinta nu s ar afla nicio persoana.Doua autospeciale de la Medgidia au plecat spre locul evenimentului. ...

- Incidentul petrecut la Aubonne cu Nicholas Medforth-Mills nu este primul care a tulburat familia Majestații Sale. Iata prin ce alte provocari a fost nevoit sa treaca Regele. Viața lui Mihai I a fost o inșiruire de provocari, de la cele politice și pana la cele personale. Inca de la nasterea sa, a fost…

- Un incediu a cuprins in aceasta dimineața o locuința din Dipșa, afectand trei camere și, parțial, tavanul unei casei. O tanara de aproximativ 17 ani a suferit arsuri de gradul I și II pe 30% din suprafața membrelor inferioare.

- Dupa incidentul in care a fost implicat principele Nicolae care a mers in Elvetia sa si viziteze bunicul care este in stare foarte grava, mama acestuia, Alteta Sa Regala Principesa Elena a transmis o scrisoare deschisa: Sunt foarte dezamagita si ingrijorata de faptele fiului meu, Nicolae. Prin comportamentul…

- Alteta Sa Regala Principesa Elena, mama lui Nicolae Medforth-Mills, se declara "dezamagita si ingrijorata" de comportamentul fiului sau, dupa ce acesta a incercat sa forteze usa de la resedinta din Elvetia a Regelui Mihai, in incercarea de a-si vedea bunicul.

- Mama fostului principe Nicolae, Principesa Elena, a prezentat o declarație in care precizeaza ca este dezamagita și ingrijorata de faptele fiului sau. Casa Regala a publicat miercuri un comunicat in care a spus ca Nicolae a incercat sa forțeze intrarea in reședința Regelui Mihai din Elveția, ranind…

- Casa Regala a depus o plangere autoritaților din Elveția dupa ce fostul principe Nicolae a incercat sa intre forțat in reședința Regelui Mihai. Potrivit Casei Regale, Nicolae a și agresat infirmierele care aveau grija de Majestatea Sa. Casa Regala a Romaniei transmite, printr-un comunicat de presa ca…

- În urma cu puțin timp, pe DN 3A, la ieșire din localitatea Palazu Mare, în sensul giratoriu, o mașina a luat foc! Pompierii ajunși la fața locului au reușit sa striga incendiul. Șoferul a suferit un atac de panica și, la aceasta ora, primește îngrijiri medicale! …

- Legea recursului compensatoriu produce haos in sistemul penitenciar. Trei detinuti de la inchisoarea din Giurgiu au fost eliberati, desi nu ar fi trebuit sa beneficieze de zile de libertate. Cei trei erau inchisi pentru viol, talharie si trafic de persoane si stateau in conditii care indeplinesc standardele…

- Incendiu in sectorul Buiucani al Capitalei, o construcție auxiliara a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Incidentul s-a intamplat pe strada Vasile Lupu și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

- Al doilea incendiu in mai puțin de o saptamana in Portul Constanța. Un dragor din dotarea Fortelor Navale Romane a fost cuprins de flacari seara. Incidentul s-a petrecut in dana zero a Portului, iar flacarile au izbucnit in sala masini.