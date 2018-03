Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, politistii aradeni l-au prezentat magistratilor aradeni pe cel de-al treilea agent de paza care alaturi de doi colegi au snopit in bataie trei tineri in barul Unic din municipiul Arad. Numai ca, judecatorii au decis ca nu prezinta vreun pericol si poate fi cercetat, la fel ca si in cazul celorlalti…

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Daniel Necula, agent de politie in cadrul Serviciului Politiei de Frontiera Galati, desi acesta a fost condamnat in prima instanta de Tribunalul Galati la 5 ani si 6 luni pentru contrabanda.

- A fost un weekend plin de emoții, tristețe și amintiri in familia Madalinei Manole. Fratele regretatei artiste a facut parastasul Eugeniei Manole, dar nu a putut sa nu se gandeasca și la “Fata cu parul de foc” și la copilul ei. In exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, Marian…

- ATENTIE! O creanga uscata, de mari dimensiuni, dintr-un arbore de pe marginea aleii de intrare in parcul dendrologic, sta sa cada. La cea mai mica adiere de vant se poate desprinde si poate produce accidente nedorite. Trecatorii care intra in parcul dendrologic dinspre Spitalul Municipal sunt rugati…

- Dieta Mirabelei Dauer i-a pus viața in pericol. Artista recunoaște ca este gurmanda, iar alimentația nesanatoasa i-ar fi daunat inainte de operația suferita. Mirabela Dauer a fost internata in spital, unde i-a fost extirpat un rinichi. Potrivit unor apropiați ai cantareței, se pare ca problemele de…

- De ceva timp, manelistul Florin Salam a hotarat sa traiasca in discreție pentru a-și proteja familia. Cu toate acestea, artistul este speriat de moarte și susține ca familia sa este in mare pericol, fapt ce il determina sa se simta in nesiguranța in fiecare zi.

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti l-au depistat pe C.R., de 22 de ani, din comuna Bradu, care, in timp ce conducea un autoturism pe Bd. Republicii din municipiul Pitesti, a fost inregistrat de aparatul radar cu viteza de 108 km/h. Tanarul a fost sanctionat contraventional cu amenda…

- ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.''Phenianul…

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- In urma cu cateva ore, a fost declansata o ampla operatiune de salavare, in largul Marii Negre, autoritatile intervenind pentru salvarea unei nave cu sapte persoane la bord, potrivit observator.tv.

- In mai puțin de 15 ani, necesarul de apa al planetei va fi depasit de posibilitatile de furnizare cu 40%, arata un nou raport ONU. Mari metropole ale lumii, de pe toate continentele, risca sa ramana in pana de apa potabila. Printre acestea, Londra, Moscova, Istanbul, Beijing sau Sao Paolo. In prezent,…

- O tanara din Prahova plecata la munca in Franța este cautata de mai bine de o luna de zile de poliție dupa ce familia a pierdut legatura cu ea. Potrivit rudelor, tanara disparuta se numește Ciulin Mariana Sandița, are 25 de ani și doi copii, pe care i-a lasat in Romania. Mariana…

- Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019, considera analistul politic Cozmin Gușa, care zice ca Iohannis este depașit de primarita Capitalei, Gabriela Firea

- Pericol major pentru șoferii care circula, in aceste zile, in Defileul Jiului. Presa locala, dar și șoferii au raportat mai multe incidente pe DN 66. Mai multe porțiuni de drum sunt blocate din cauza stancilor care au cazut.

- Centrala de termoficare a Sucevei este in pericol de a fi inchisa in plina iarna din cauza piedicilor puse la nivel guvernamental. Centrala de termoficare a Sucevei, cea mai mare investiție privata facuta in municipiu, care alimenteaza cu caldura si apa calda 60.000 de clienti din 20.000 de locuinte,…

- Un roman a fost salvat din razboiul din Yemen. Acesta a fost evacuat in siguranța din aceasta țara, dupa cum anunța Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat. MAE informeaza ca romanul a fost evacuat, in siguranța, din Yemen pe traseul Sayyoun – Amman – București. „Pe tot parcursul deplasarii,…

- Actrita Maria Lupu Vasilescu are nevoie de ajutor dupa ce in urma unor analize a descoperit ca are un anevrism ce nu poate fi operat clasic. "Singura posibilitate este embolizarea iar aceasta nu se poate face decat la o clinica privata. Costul unei asemenea operatii este de aproximativ 20.000 de euro.…

- La data de 2 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana…

- Un service auto din Campina a luat foc, marti dimineata, iar flacarile s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. La fata locului a fost solicitat ajutorul ISU Prahova care intervine cu 40 de pompieri. Incendiul se manifesta violent in interiorul halei care se afla in imediata apropiere…

- Cercetatorii au descoperit ca atunci cand copiii merg de-a busilea, ei „ridica” multa mizerie si bacterii, astfel ca, de vreme ce nasul si gura lor sunt mai aproape de podea, micutii inhaleaza o cantitate mai mare din acea murdarie.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre cazul unde o profesoara și 14 elevi au fost internați in spital dupa ce au fost intoxicați cu gaz lacrimogen. Astfel, doi copii au fost internați in secția reanimare, 12 copii in secția de pediatrie și un matur in secția terapie.

- Impatimitii de pescuit trebuie sa ia o pauza. Si asta pentru ca pina pe 31 ianuarie gheata va fi fragila, iar iesirea pe ea prezinta deja pericol, noteaza NOI.md. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru perioada de 22-31 ianuarie sint prognozate intensificari ale formarii gheții in riurile,…

- Drepturile omului sunt tot mai frecvent incalcate in estul Ucrainei si peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Este concluzia celui mai recent studiu al Organizatiei Human Rights Watch.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Ciprian Sfreja, incidentul a avut loc pe starda Mare din localitatea Zarnesti, unde soferul unei cisterne incarcate cu benzina si motorina ar fi pierdut controlul volanului si a intrat in gardul unei case. Autospeciala…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) face apel la clasa politica din Romania pentru ca aceasta sa devina responsabila si la PSD sa gaseasca oameni potriviti pentru noul Guvern, spunand ca romanii nu trebuie „sa deconteze razboaiele politice”.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, dupa ce a trecut de Destanee Aiava, scor 7-6, 6-1, dar accidentarea de la glezna stanga ridica multe semne de intrebare. Nu este prima oara cand romanca trece printr-o astfel de intamplare, problemele la aceasta parte a…

- Accident petrecut aseara la Turnu-Severin. Pe o strada acoperita cu zapada inghetata, o tanara de 31 de ani a calcat frana, iar autoturismul pe care il conducea a alunecat intr-un stalp, apoi a ricosat intr-un taxi.

- Atacuri cibernetice asupra sistemelor de inarmare nucleara pot provoca recurgerea la arma atomica din cauza unei estimari incorecte a amplorii si veridicitarii unei eventuale amenintari, sunt de parere expertii...

- Nicolae Stanciu era, marti, ca si transferat la Sparta Praga. Miercuri, negocierile au intrat in impas. Belgienii sunt nemultumiti de suma pe care formatia din Cehia vrea s-o plateasca pentru mijlocasul roman. Nicolae Stanciu semneaza cu SPARTA PRAGA. Anderlecht primeste 4,8 MILIOANE DE EURO…

- Moartea unei românce i-a îngrozit pe românii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Cei cinci copii ai ei au ramas singuri pe lume, iar preluarea lor de catre rude este ultima soluție.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting valabila in mai multe zone ale tarii, printre care si judetul Constanta, deocamdata pana la ora 09.00. Sunt afectate judetele Constanta, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Teleorman, Giurgiu.Se semnaleaza ceata care determina vizibilitate…

- Calatorie de groaza pentru aproape 100 de romani care au plecat dimineata, cu avionul, din Bacau catre Catania, in Italia. Aeronava a fost foarte aproape sa se prabuseasca in Marea Mediterana, din cauza furtunii care afecteaza Peninsula italica. Pasagerii spun ca aeronava a pierdut brusc din altitudine…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatorea care a prevestit tragedia de la Clubul Colectiv si multe alte evenimente care, ulterior, s-au petrecut, a vorbit despre catastrofele care se vor intampla in curand in tara noastra.

- E alerta la marginea Craiovei. O conducta de gaze s a fisurat in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Politistii au oprit traficul in zona, iar pompierii intervin la locul accidentului, relateaza Digi 24.Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dimineata in localitatea…

- Politistii iau masuri ferme si intocmesc dosare penale ori de cate ori constatata ca siguranta traficului rutier este pusa in pericol. Ieri, 28 decembrie, au fost intocmite trei dosare penale pe numele unor soferi depistati in timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice in stare de ebrietate.…

- La fel ca in Romania si in Israel mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. De retinut ca si la Bucuresti mii de oameni se intalnesc in acelasi timp pentru a denunta coruptia politicienilor din…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie. Astfel, politistii au constatat si sanctionat 82 de abateri la regimul circulatiei si au retinut cinci permise de…

- Tragedie intr-o famiie din Vaslui! Mama a cinci fetite cu varste intre sapte luni si opt ani s-a stins din viata, in urma unei lupte cu o boala grea. Laura a fost diagnosticata in luna august cu leucemie acuta. De atunci a inceput o lupta grea. In urma cu cateva zile, Laura, in varsta de 26 de ani,…

- Balenele se afla in partea de sus a lantului trofic si au un rol important in sanatatea globala a mediului marin. Din pacate, dimensiunea lor mare si Aura mitica nu le protejeaza; sase din cele 13 specii de balene mari sint clasificate ca fiind pe cale de disparitie, chiar si dupa decenii de protectie,…

- Existența unui program nuclear in Coreea de Nord nu comporta doar riscul unui atac balistic, ci și un alt soi de risc, puțin luat in calcul in elaborarea celor mai rele scenarii in legatura cu acest dosar de politica externa, atrage atenția platforma 38 North, un proiect al

- Traficul rutier pe Autostrada Bucuresti - Ploiesti se desfasoara cu dificultate, duminica dimineata, din cauza ploii, existand pericol de acvaplanare. Politistii recomanda prudenta la volan tuturor soferilor care circula in zona.

- 4 dosare penale intocmite ieri de polițiști, pentru infracțiuni in legatura cu consumul de alcool la volan. Trei dintre șoferi, depistați in Ploiești Polițiștii prahoveni au depistat, in cursul zilei de ieri, 4 persoane care conduceau sub influența alcoolului, peste limita prevazuta de legea…

- Femeia care a ucis intr-un mod ingrozitor o tanara in timp ce aștepta metroul pe peronul de la Dristor 2 are in mod cert probleme psihice. Familia a incercat sa o ajute și a alertat autoritațile, insa acestea nu au considerat-o un pericol public.

- Sebastian Radu a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca examenul pentru obținerea permisului de conducere la categoria B ar trebui sa fie mai riguros, iar numarul de ore de conducere efectuate in timpul urmarii cursurilor unei școli de șoferi sa creasca in mod corelat cu nevoile cursanților.…

- Disperat ca se fura din spitale și din donații, mareșalul Ion Antonescu propunea, in vreme de razboi masuri drastice, de la insemnarea hoțului cu fier roșu la reintroducerea pedepsei cu moartea. Intre anii 1933 și 1934, Ion Antonescu a fost instalat in fruntea Marelui Stat major al Armatei. Considerandu-l…

- Turcia a inregistrat o crestere anuala de 11,1% in trimestrul trei din 2017, cel mai rapid ritm in randul tarilor G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), a anuntat, luni, Institutul de Statistica (TurkStat). Este al treilea trimestru consecutiv in care PIB-ul Turciei…

- Un șofer inconștient a urcat, vineri noaptea, in stațiunea Ranca cu un autocar in care se aflau copii și adulți, in ciuda indicatorului care interzice accesul in zona al autovehiculelor cu sarcina mai mare de 7,5 tone și a avertismentelor poliției ca pe un anumit tronson de drum se circula cu dificlultate…

- Pericol public – asa poate fi descrisa o cladire a Regiei Autonome de Transport din Timisoara, situata pe strada Odobescu. Lasat in paragina, imobilul a ajuns casa pentru oamenii strazii care insa nu se dau in laturi de la a face acolo o mizerie de nedescris. Desi compania Retim a fost sesizata de mai…

- George Chirila, barbatul cu doua sotii surori, risca sa-si piarda copiii. Barbatul a fost somat de catre Protectia Copilului care ii cere sa-si inscrie copiii la scoala si la un medic de familie. „Ar fi o greseala colosala ca cei mici sa fie separati. Am primit niste adrese din partea Protectiei Copilului.…

- Sunt tensiuni uriase în PSD, dupa aparitia stenogramelor în care primarul Capitalei, Gabriela Firea, si premierul Mihai Tudose si-au aruncat acuzatii grave. Nu este exclus ca social-democratii sa puna la cale înlaturarea lui Tudose de la Guvern, șeful PSD, Liviu Dragnea,…