Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc este, in continuare, internat la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” din Capitala, dupa ce, in urma cu doua saptamani, a suferit un infarct și a fost la un pas sa-și piarda viața. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN…

- In graba de a-și rezolva cat mai repede cu putința treburile de zi cu zi, Bianca Dragușanu reușește sa faca lucruri pe care, cu sinceritate apoi, le regreta enorm. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Așa s-a intamplat și zilele acestea, cand diva a facut o gafa de zile mari pe o strada intens circulata…

- O noua lovitura de teatru in cazul telenovelei sfarșitului de an din lumea buna. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Ex-soția celui mai bogat primar din Capitala rupe tacerea. Sorina Stan a facut declarații uluitoare, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA. (CITEȘTE ȘI: A DEPUS…

- Scene total neașteptate la Judecatoria Sectorului 3, dupa ce Smiley a dat in judecata Politia Locala a Municipiului București prin firma sa de productie muzicala! Și asta pentru ca procesul prin care juratul de la “Vocea Romaniei” contesta o amenda primita de la polițiștii locali din Capitala a inceput…

- Momente infioratoare la stația de metrou Bazilescu din Capitala! O femeie de aproximativ 30 de ani este captiva in aceste momente intre garnitura unui tren și peron. Potrivit primelor informații, virtima este in stare de inconștiența, cu funcții vitale. Echipele medicale sosite de urgența la fața locului…

- S-a intamplat la liceul ”Eugen Lovinescu”, din Capitala, unde mai mulți elevi au fost batuți de niște huligani care au aparut in curtea instituției. Doi dintre elevi au ajuns in stare grava la spital. Indivizi necunoscuți i-au atacat pe elevi, i-au lovit și i-au taiat apoi și cu cuțitele. In ajuntorul…