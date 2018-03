Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul sef Constantin Dancu, imputernicit la comanda IPJ Constanta, s a nascut pe data de 13 martie 1961. Este absolvent al Liceului Teoretic "Mircea cel Batran" din Constanta. Noul sef al Politiei este licentiat in Inginerie mecanica, el urmand cursurile Universitatii din Brasov, Facultatea de Mecanica,…

- Persoanele care s-au aflat in restaurantul si in pub-ul in care se crede ca au fost otraviti la sfarsitul saptamanii trecute fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost sfatuite sa-si curete bine hainele si obiectele personale, transmite duminica dpa. Anchetatorii au descoperit…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…

- Potrivit News.ro, un comisar-sef din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timisoara a fost oprit pe Aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti, in timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el fiind suspectat ca a furat o bratara de pe banda de scanare la controlul…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut vineri noapte in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie. Acesta a fost urmarit in trafic si s-a tras focuri de arma asupra sa, noteaza News.ro. In goana sa nebuna, barbatul a lovit masina…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, urmarindu-l in trafic si tragand focuri de arma. Barbatul a lovit masina Politiei si si-a chemat si rudele in ajutor.Citește și: SURSE…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Politistii de frontiera din cadrul sectorului Politiei de Frontiera Braila au intervenit, cu o ambarcatiune rapida, pentru a salva opt persoane care ramasesera izolate si fara alimente in Insula Mica a Brailei din cauza conditiilor meteo nefavorabile.

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a declarat luni ca doreste "o noua uniune vamala" cu Uniunea Europeana dupa Brexit, acuzand totodata guvernul conservator ca-i lasa pe britanici in "ignoranta", informeaza AFP. "Partidul Laburist va incerca sa negocieze o noua uniune vamala completa…

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia care a avut loc duminica seara intr-un imobil din orasul Leicester, in centrul Angliei, a carei cauza nu a fost legata de vreo actiune terorista, relateaza Reuters.

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia care a avut loc duminica seara intr-un imobil din orasul Leicester, in centrul Angliei, a carei cauza nu a fost legata de vreo actiune terorista, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Patru persoane au murit…

- Un ''incident major'', urmat de o explozie si prabusirea unei cladiri soldata cu sase raniti, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei, insa politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista, relateaza AFP. "Originea exploziei…

- Un sofer prins cu un permis fals la granita Romaniei a dezvaluit ca in Marea Britanie pot fi achizitionate astfel de documente contra unei sume de aproximativ 1.600 de lei. Polițiștii de frontiera aradeni au depistat, marti, un cetațean roman care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere…

- Hotii au incercat sa dea inca o spargere cu masina, in Marea Britanie. De-aceasta data s-a intamplat ziua in amiaza mare, pe o strada comerciala aglomerata din orasul Leeds, scrie Digi24.ro.Infractorii au incercat sa intre cu masina prin vitrina unui magazin de ceasuri.

- Bauturile fierbinți pot produce cancer esofagian. Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat de Agerpres . Asocierea dintre cancerul…

- Un cutremur de 4.4 a fost resimțit in Țara Galilor și in Anglia, informeaza BBC. Cutremurul a lovit sudul Țarii Gailor, sud-vestul și Angliei, avand epicentrul la 20 km de nord nord-vestul localitații Swansea, la o adancime de 7.4 km. Seisme de aceasta magnitutine au loc in Marea Britanie…

- Un politist de frontiera inculpat intr-un dosar de crima organizata a dat in judecata Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romana, contestand o sanctiune aplicata de superiori dupa ce a fost pus sub acuzare intr-un dosar de crima organizata. Politistul, care are calitatea de inculpat, a castigat…

- Seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Ioan Buda, a vorbit joi despre doua proiecte aflate in desfasurare, cu o valoare a investitiei de peste 18 milioane de euro, unul privind achizitionarea a patru nave, precum si un proiect de construire a Unitatii Nationale de Implementare a…

- Poliția Locala Satu Mare, in colaborare cu Poliția municipiului și Inspectoratul Județean de Jandarmi au organizat azi (14 februarie) dimineața o acțiune in blocul de locuințe sociale de pe strada Ostrovului. Persoanele certate cu legea au fost conduse la sediul Poliției municipiului Satu Mare, iar…

- O tanara din Prahova plecata la munca in Franța este cautata de mai bine de o luna de zile de poliție dupa ce familia a pierdut legatura cu ea. Potrivit rudelor, tanara disparuta se numește Ciulin Mariana Sandița, are 25 de ani și doi copii, pe care i-a lasat in Romania. Mariana…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- O fotografie impresionata care arata momentul in care sora lui James Bulger, ucis in urma cu 25 de ani, a vizitat mormantul fratelui ei a devenit viral pe internet. Micuța are numai patru ani și invața, indurerata, despre viața fratelui pe care nu-l va cunoaște niciodata. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit…

- Austria, care va prelua la 1 iulie acest an presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, doreste ca UE 'sa fie mai economa cu banii contribuabililor', explica seful executivului de la Viena intr-un interviu publicat luni de cotidianul Standard. ''Alternativa ar fi de a solicita…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Uniunea Europeana a avertizat Londra ca cetatenilor statelor membre ar trebui sa li se garanteze drepturi depline de rezidenta in Marea Britanie in cei doi ani ai perioadei de tranzitie post-Brexit. Theresa May a indicat insa ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie viitor vor…

- Romani, sclavi in Marea Britanie. Noua muncitori au fost salvati de politia din Devon, in sudul Angliei. Ei traiau in conditii greu de imaginat, a anuntat politia, fara a oferi alte detalii, cu exceptia faptului ca erau incuiati. Potrivit vecinilor, romanii nu se mutasera de mult timp acolo si lucrau…

- Noua români au fost descoperiți de poliția britanica sechestrați într-o locuința din Plymstock. Oamenii legii au fost alertați de vecini. Investigațiile sunt în desfașurare, iar anchetatorii cred ca în acest caz ar fi vorba despre niște traficanți de persoane,…

- Mai mulți salvatori din cadrul Detașamentului cautare salvare nr1 al IGSU au testat pe parcursul a trei zile metodele de salvare a persoanelor prabușite sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Instruirile practice au avut loc pe lacul Ghidighici din apropierea localitații Vatra.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste daca devine dictator si sta la putere peste cat ii permite mandatul, un scenariu asupra caruia atrag atentia inamicii sai, in contextul eforturilor sustinatorilor sai de a schimba Constitutia, relateaza Reuters.…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 219 oferte de munca destinate șomerilor. Cele mai multe dintre acestea, și anume 47, sunt pentru muncitori…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel Macron) joi,…

- Cyrille Regis, 59 de ani, una dintre legendele fotbalului din Marea Britanie, a murit, duminica, dupa un atac de cord. Regis a jucat pentru echipe ca West Bromwich Albion, Coventry City, Astron Villa si Wolverhampton si a bifat cinci selectii in nationala Angliei. A cucerit FA Cup in 1987, cu Coventry…

- Doua treimi dintre persoanele care fumeaza o tigara in mod experimental devin fumatori zilnici, conform concluziilor unui nou studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca 69% dintre persoanele care au incercat o tigara au ajuns…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Gardienii Revolutiei, unitatea de elita a armatei iraniene, au anuntat duminica infrangerea revoltei populare, despre care afirma ca a fost orchestrata de forte externe, enumerand printre acestea din urma Israelul si SUA, informeaza Reuters.'Poporul revolutionar iranian, impreuna cu zecile…

- Șase persoane au fost arestate în Marea Britanie pentru presupusa apartenența la gruparea ilegala de extrema dreapta, Acțiunea Naționala. Persoanele arestate sunt cinci barbați, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, și o femeie de 37 de ani. Gruparea…

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Citeste si: Un fost consilier prezidential da ALARMA: 'Daca incepe RAZBOIUL cu Rusia, va incepe pe teritoriul nostru...' Studiul…

- Un val de frig extrem a afectat nordul Statelor Unite si Canada. Temperaturile au ajuns pana la minus 50 de grade Celsius, iar stratul de zapada a depasit un metru. Frigul a provocat moartea unei persoane in statul Ohio. Iar in Canada, autoritatile au instituit stare de urgenta. Caderile masive…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E-Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat patru ambulante,…

- O asociatie caritabila din Marea Britanie le ofera persoanelor fara adapost un automat cu mancare, produse pentru igiena si carti, toate gratuit. Tonomatul este deschis 24 de ore din 24 si poate fi...

- Masuri ferme, de aplicare a legii, adoptate de politisti. In urma cercetarilor, politistii au reusit identificarea si retinerea preventiva a doi tineri, cercetati pentru comiterea unor infractiuni. In data de 18.12.2017, polițiștii hunedoreni au desfașurat o razie pe raza municipiului Hunedoara,…

- Patru barbați suspectați de planuirea unor atacuri teroriste au fost prinși și arestați marți în nordul Angliei. Polițiștii au facut percheziții în patru locuințe din orașele Sheffield și Chesterfield și au arestat patru suspecți cu vârste cuprinse între 22 și…

- UPDATEUn barbat a fost arestat luni, dupa ce a incercat sa treaca cu un vehicul printr-un punct de control de la o baza aeriana britanica folosita de catre Fortele aeriene americane, in Suffolk, relateaza BBC News. Baza aeriana a Fortelor Aeriene Regale (RAF) Mildenhall a fost inchisa…

- Daniel Dragomir a declarat, duminica, ca, in acest moment, in Romania exista opt structuri specializate care fac interceptari. "(Sunt) toate serviciile de informatii, care sunt sase, DNA, care are o structura proprie, si se adauga o structura specializata in cadrul IGPR, care face astfel de…