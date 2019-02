Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce, in foarte multe institutii de invatamant din Romania, elevii fac frigul pe timp de iarna, Liceul de Marina din Galati se poate lauda cu nu mai putin de 33 de centrale termice. Culmea este ca nu au fost puse toate in functiune in aceasta iarna.

- Un proiect care a analizat sistemele de incalzire din 14 tari membre UE, printre care si Romania vine cu constatari ingirjoratoare pentru romani. Emisiile de carbon din incalzirea rezidentiala pot fi drastic reduse daca Europa va accepta interzicerea de noi instalatii de incalzire pe gaze, cel mai tarziu…

- Doua masini au fost puternic avariate in urma unui eveniment rutier petrecut intr-o intersectie aglomerata din Galati. O femeie de 35 de ani nu s-a asigurat la intrarea in intersectie si a lovit in plin cu masina pe care o conducea un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Reduceri eMAG la centrale termice. Se anunța o iarna grea, iar incalzirea eficienta a locuinței ar trebui sa fie o prioritate pentru toți romanii. In aceste zile, la magazinul online emag.ro sunt...

- A fost readusa in discutie, chiar la nivel parlamentar, mai vechea idee a taxarii proprietarilor de centrale termice de apartament, pe motiv ca instalatiile ... The post Taxarea celor cu centrale termice de apartament, o ciorba reincalzita la nivel parlamentar appeared first on Renasterea banateana…

- Viorel Alicus, director general in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), sustine ca institutia a facut o verificare privind evolutia numarului de centrale termice individuale in ultimii 3 ani in Romania. „Capacitatea acestor centrale a crescut de la 3.400 MW la 5.500…

- Atunci cand trebuie sa alegi centrala termica pentru casa ta, esti pus in fata faptului de a lua o decizie foarte importanta. In zilele cele mai friguroase ale anului, confortul intregii familii depinde de sistemul de incalzire al locuintei. Precum... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Debranșarea din sistemul centralizat de incalzire (RADET) va fi interzisa prin lege, dupa ce Comisia de Indusitrii a Camerei Deputaților a votat respingerea solicitarii președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii. AStfel, șeful statului nu va avea ce sa faca decat sa promulge legea.