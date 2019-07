Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier care putea avea consecinte dramatice a fost provocat in Iasi, in seara zilei de luni, 22 iulie, de soferul beat al unui bolid Mercedes. Masina condusa de acesta a intrat pe trotuar si a trecut la cativa milimetri de un copil aflat pe trotuar.

- Accident spectaculos, produs duminica in centrul orașului Targu Lapuș din Maramureș. O intreaga familie a fost la un pas de moarte, dupa ce mașina in care se afla a plonjat in raul de la aproape cinci metri inalțime. Din primele informații, șoferul, un barbat de 42 de ani din Brazilia, a pierdut controlul…

- Un copil de 9 ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuința din Cluj-Napoca, pe corpul acestuia fiind gasite urme de violența. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii audiaza pe mama baiatului și pe concubinul ei, transmite corespondentul Mediafax. Purtatorul de cuvant…

- Ana Tatavura are 14 ani și e un copil cu CES (cerințe educaționale speciale) pentru ca are dislexie, o tulburare la citit manifestata prin modificarea cuvintelor Ea este unul dintre cei peste 60.000 de copii cu CES, dupa cum arata datele Centrului European pentru Copiii cu Dizabilitați.Ana a susținut,…

- Fernando Ricksen, fostul international olandez de 42 de ani, a ajuns pe ultima linie dreapta a luptei cu o maladie incurabila si vrea sa se desparta de fani cu un eveniment caritabil. Se stinge de la o zi la alta si simte ca sfarsitul e foarte aproape. ...

- Cutremurator! Moarte tragica pentru un actor. El si parintii sai au fost ucisi cu pistolul, de viitorul socru Actorul brazilian Rafael Miguel a murit impreuna cu famlia in timp ce se aflau in fata casei iubitei sale Isabela Tibcherani, in care tocmai se pregateau sa intre. Rafael Miguel devenise cunoscut…