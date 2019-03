Stiri pe aceeasi tema

- Anca, care pe Facebook este gasita ca ”Anca Si Piticii”, a fost batuta de un grup de zece tineri. Motivul este ca tinerii au crezut ca Anca este din Polonia. Anca a fost pusa la pamant și batuta de grupul de tineri in timp ce copiii sai erau in casa și dormeau. Femeia mersese sa ia cateva…

- Doi turiști britanici au fost reținuți in stațiunea spaniola Benidorm dupa ce au injunghiat doua persoane intr-un bar de noapte. Surse judiciare afirma ca victimele nu sunt in stare grava. Unul este cetațean roman iar celalat ceh. Poliția spaniola a confirmat ca doi barbați de cetațenie britanica,…

- Poliția britanica spera sa identifice peste 1.000 de cadavre, unele ale caror identitați au ramas un mister chiar și dupa zeci de ani de la gasirea lor. Unul a fost adus de apel intr-un golf din Sussex cu doua pandantive florale de argint in jurul gatului și unghiile de la picioare pictate cu atenție…

- Un atac cibernetic major a cauzat suspendarea pentru intreaga zi a activitatii celei de-a doua mari banci din Malta, ceea ce provocat un adevarat haos in randul clientilor, transmite dpa. Toate functiile 'Bank of Valletta' - sucursale, automate de cash, mobile banking si chiar servicii e-mail - au…

- Un roman din Marea Britanie, dependent de cocaina, și-a ucis iubita, tot romanca, insarcinata in șapte luni, conform Dailymail. Ioan Campeanu, in varsta de 44 de ani, a injunghiat-o de mai multe ori pe...

- Cristina Magda-Calancea a fost ucisa de Gediminas Jasinskas (29 de ani) in luna septembrie a anului trecut. Acesta si-a amenintat iubita cu moartea in repetate randuri, potrivit BBC. Pentru fapta sa, barbatul va sta dupa gratii timp de 20 de ani. In ziua crimei, ucigasul a asteptat-o in garajul casei…

- Politia belgiana a interceptat patru persoane - trei adulti si o fetita în vârsta de 7 ani - care încercau sa se îmbarce sâmbata spre Marea Britanie cu documente de identitate românesti false, a