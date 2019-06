Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat duminica instantei competente cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din municipiul statiune Vatra Dornei. Potrivit IPJ Suceava, in noaptea de vineri spre sambata, in timp…

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat duminica instantei competente cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din municipiul statiune Vatra Dornei, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Suceava, in noaptea de vineri spre sambata,…

- O femeie in varsta de 50 de ani din comuna vasluiana Puiesti a decedat in noaptea de marti spre miercuri dupa ce ar fi fost injunghiata in zona abdominala de sotul sau, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, incidentul a fost anuntat de…

- O femeie in varsta de 43 de ani a decedat si alte cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs pe A 1, la kilometrul 23, pe sensul de mers catre Pitesti, informeaza joi ISU Giurgiu. Una dintre persoanele ranite, o femeie in varsta de 30 de ani, a fost preluata de SMURD Bucuresti in stare…

- Un accident cumplit s-a produs duminica dupa-amiaza pe soseaua nationala B20, in Landau, unde un microbuz romanesc a intrat pe contrasens si s-a izbit violent, frontal, de o Skoda Fabia. Din impact, microbuzul a fost aruncat intr-un BMW. Trei romani, soferul de 56 de ani si alti doi barbati,…

- Patru persoane, printre care si o femeie insarcinata, au fost victimele unui accident rutier produs duminica seara pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in dreptul localitatii Uzunu, dupa ce un sofer in varsta de 32 de ani a efectuat un viraj pentru a intra intr-o benzinarie pe linie continua si a acrosat un…

- Este alerta in Timisoara, dupa ce o femeie a fost gasita injunghiata mortal intr-unul dintre dormitoarele conductorilor de tren din depoul statiei Timisoara Nord, scrie spynews.ro.Potrivit primelor informatii, este vorba despre o tanara in varsta de 30 de ani.

- O femeie a fost atacata, duminica, la intrarea intr-un magazin de pe raza Sectiei 18 de Politie din Bucuresti de catre un barbat care, ulterior, si-a produs mai multe rani la gat cu un cutit. Barbatul a murit, informeaza Politia Capitalei. Femeia, in varsta de 22 de ani, se afla la spital pentru a primi…