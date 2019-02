Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervinit, marți, cu o autospeciala, pentru deblocarea ușii unui apartament de pe strada Poliginului. La fața locului s-au deplasat și reprezentanți ai poliției și Serviciului de Ambulanța. Potrivit IPJ, in interiorul locuinței a fost gasit trupul fara viața al…

- Polițiștii din Constanța au deschis o ancheta dupa ce, miercuri seara, o femeie in varsta de 43 de ani a fost gasita moarta, in apartamentul ei din Navodari. In locuința a fost gasita și fetița acesteia, in varsta de trei ani, copila fiind intr-o stare buna de sanatate,potrivit mediafax. Vecinii…

- Ieri, 28 ianuarie, politistii din Blaj au fost sesizati de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre sotul sau. Se pare ca, in noaptea de 27/28 ianuarie, barbatul, in varsta de 37 de ani, pe fondul consumului de alcool si a unor discutii contradictorii, ar fi jignit-o…

- Maria Tudorica, o fetita romanca de un an si 5 luni, a fost furata odata cu masina tatalui ei, duminica, in jurul orei locale 16:37, la Londra, iar acum este de negasit. Totuși, autoturismul a fost gasit de Politia britanica, abandonat, dar micuța nu se mai afla in interior. Tatal ei s-a intalnit, astazi,…

- Cadavrul femeii in varsta de 69 de ani, disparuta in cursul zilei de vineri, a fost gasit in cursul zilei de sambata, pe un camp din Timis, localitatea Bulgarus, comuna Lenauheim. Bolnava de diabet si de Alzheimer, aceasta ar fi disparut de la caminul in care era internata, in cursul zilei de vineri muncitori.…

- O femeie disparuta de trei zile a fost gasita moarta intr-un lac din Sibiu. Dispariția femeii in varsta de 46 de ani a fost semnalata de soțul ei, din localitatea Colun. Barbatul a anunțat serviciul de urgența 112 ca soția lui a plecat de acasa in seara zilei de 25 noiembrie. Pompieriii de la ISU Sibiu…

