Caz cutremurător în Maramureș. O mamă și-a aruncat bebelușul în apele înghețate ale râului! Micuțul nu a supraviețuit Caz greu de imaginat in localitatea Poienile de sub Munte, din Maramureș. Un bebeluș de opt luni a fost aruncat de mama sa in apele inghețate ale unui rau. Cadavrul micuțului a fost descoperit a fost gasit pe un prund langa apa. In urma necropsiei s-a aflat ca bebelușul era viu inainte de a fi aruncat in apele inghețate ale raului. Poliția este pe urmele mamei, in timp ce primarul localitații a declarat ca bebelușui va fi inmormantat din banii primariei. „Fiind un caz social și neasumandu-și nimeni copilul ne vom ocupa noi de inmormantarea acestuia. Eu sper totuși sa fie gasita mama, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Maramures au declansat o ancheta, miercuri seara, si o cauta pe mama unui bebelus, dupa ce cadavrul micutului a fost descoperit intr-o punga in albia raului Ranca, din localitatea Poienile de sub Munte, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Caz șocant inregistrat la Poienile de sub Munte, astazi, 19 decembrie. Un nou nascut a fost gasit aruncat in apele inghețate ale unui rau. Necropsia a aratat ca nou nascutul era viu atunci cand a fost aruncat fara mila in apele inghețate ale raului Ruscova. Poliția a deschis o ancheta in acest caz,…

- Imagini 12 perchezitii domiciliare pe raza localitatilor Viseu de Sus, Baia Mare, Poienile de sub Munte si Ruscova . Cinci persoane au fost retinute.video In urma extinderii cercetarilor intr-un dosar penal privind comiterea de infractiuni silvice pe raza județului Maramureș, polițiștii Serviciului…

- Pompierii intervin in aceste momente pentru a scoate din raul Sasar o persoana decedata. Cadavrul se afla in zona podului de pe Bulevardul Republicii, din Baia Mare. Apelul care a anuntat existenta cadravului s-a facut la 112. Revenim cu amamnunte. ACTUALIZARE ora 10.38 Florina Metes, purtator de cuvant…

- Patru conducatori auto, care au ignorat prevederile legale ce interzic consumul de alcool la volan, au fost depistati de politisti si sunt cercetati in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele lor. Mai mult, unul dintre ei a fost implicat in producerea unui accident de circulatie. Un tanar de 22…

- Corpul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in apele raului Raut de catre un trecator. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițerul de presa al Inspectoratului de poliție Orhei, Irina Burdujan.

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat 20.300 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Astfel, un echipaj al politiei de frontiera de la Poienile de sub Munte aflat in exercitarea atributiilor…

- Cei doi tineri din Poienile de sub Munte, depistati de politisti si arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au sustras sume importante de bani dintr-o farmacie din localitate, s-au dovedit a fi „calificati” in mai multe furturi. Documentand activitatea lor infractionala, politistii de investigatii…