Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 60 de ani a traversat neregulamentar in momentul in care a fost lovita in plin de o masina, apoi a fost proiectata intr-un autobuz. Imediat la fata locului au venit medicii care au incercat sa o resusciteze. Din pacate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Politistii…

- O femeie de 44 de ani a murit dupa ce a fost lovita, miercuri, de o mașina in Craiova, in timp ce traversa neregulamentar o strada, scrie Mediafax.Potrivit Politiei Dolj, o mașina condusa de o tanara de 26 de ani din Craiova a lovit o femeie in varsta de 44 de ani. Victima traversa…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale desfașoara activitați pentru soluționarea unui caz de inșelaciune prin metoda ,,accidentul”. Din cercetarile efectuate, s-a stabilit ca femeia care apare in imagini s-ar fi deplasat la locuința unor persoane varstnice din Cluj-Napoca și, pretinzand…

- Esteysi Sanchez, o femeie in varsta de 31 de ani din San Diego, autoarea mortii barbatului pe care il lovise cu masina in timp ce ea se afla la volan in stare de ebrietate, a primit o pedeapsa de 15 ani de inchisoare. Barbatul pe care femeia l-a lovit mortal cu masina era un om fara adapost.…

- Un baietel de numai 11 ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost victima unui accident grav petrecut duminica dimineata intr-un sat de langa Lugoj. Politistii au anuntat ca accidentul s-a produs pe raza localitatii Maguri, in jurul orei 2.40. Un sofer de 29 de ani, aflat la volanul unei masini,…

- Un apel despre un barbat inconștient intr-o mașina care ar fi luat o supradoza impreuna cu o femeie, i-a alertat pe polițiștii din Ohio care s-au prezentat in parcarea restaurantului unde se afla mașina, dar dupa cercetarea zonei au descoperit ceva cutremurator.

- Rapire la Arad! O femeie a fost urcata intr-o duba, de pe strada, chiar in centrul orașului. Mașina a demarat, apoi, in tromba. Politistii au instituit filtre rutiere in tot judetul, insa deocamdata nu cunosc identitatea presupusei victime, pentru ca familia nu a sesizat disparitia. Incidentul ar fi…

- O femeie din Arad a fost jefuita, vineri dimineata, de doi barbati care au intrat peste ea in casa, mascati, au legat-o si, sub amenintare, i-au furat 10.000 de lei, apoi au fugit. Politistii ii cauta pe autori, transmite corespondentul MEDIAFAX.