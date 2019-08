In 26 iulie 2019, am trimis o solicitare catre STS cu privire la declarațiile care veneau dinspre IGPR in cazul apelului Alexandrei Maceșanu la 112. Atunci, era informația ca STS a transmis catre IGPR trei adrese greșite. Dupa cum a spus și generalul de brigada Sorin Balan, la audierile din Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor, STS transmite ca ”informațiile cu privire la cele trei adrese nu au fost furnizate de catre Serviciul de Telecomunicații Speciale”, dar și ca ”nu furnizeaza adrese poștale”.

Cu privire la localizarea Alexandrei, STS afirma: ”Informația de localizare…