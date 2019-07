Caz Caracal. Soția și copiii suspectului, audiați de anchetatori Soția barbatului suspectat de crima oribila de la Caracal a fost chemata de la Timișoara pentru audieri. Alaturi de ea se afla și doi dintre cei patru copii ai barbatului. Aceștia au fost chemați pentru a da detalii despre comportamentul suspectului din ultima periada, asta in cazul in care mai țineau legatura cu el. De altfel, conform sursei citate, se pare ca soția barbatului l-a vizitat pe acesta in urma cu cateva saptamani, atunci cand s-a intors din Italia, dar ar fi fost batuta și data afara din curte. Intre timp, o noua descoperire socanta a fost facuta de anchetatorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- O noua descoperire socanta a fost facuta de anchetatorii de la Caracal, acolo unde un presupus criminal in serie, Gheorghe Dinca, a fost arestat. Intr-un lac din apropiere, a fost gasita o valiza cu ceea ce par a fi ramasite umane.

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani, a fost retinut, sambata dimineata, pentru viol si sechestrare de persoane, dar nu si pentru crima. Cu putin timp inainte de ora 14.00, suspectul a fost dus la Tribunal, cu propunere de arestare preventiva.In momentul in care acesta a fost scos din duba Politiei,…

- In casa lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani reținut sambata pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, polițiștii au gasit resturi umane și bijuterii care ar fi aparținut celor doua fete disparute, Alexandra, 15 ani, și Luiza, 18 ani. Polițiștii au descoperit,…

